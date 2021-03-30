Ветеран «Альфы» объяснил, почему спецназ все еще не обезвредил стрелка в Мытищах

Первостепенная задача спецназа – обеспечение безопасности для всех, кто находится вблизи места происшествия, поэтому операция по задержанию стрелка в Мытищах длится так долго, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

Силовики прибыли к частному дому, расположенному в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, чтобы проверить данные о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Предъявив его супруге соответствующее постановление суда, сотрудники зашли на участок, но мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Операция по задержанию длится уже более трех часов.

«Долгое время там находились гражданские люди – рядом три дома, расположенные вблизи от дома стрелявшего, и их жители оказались практически заложниками. Обезопасить их – это была первостепенная задача. Вторая задача, которая у силовиков всегда стоит, это сохранить жизнь преступнику, потому что все-таки нужно разобраться, что его подвигло на такие «геройские» поступки», – говорит Филатов.

Третья задача, говорит эксперт, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность всему гражданскому населению, которое находилось неподалеку от места происшествия, поскольку место, где была открыта стрельба, это населенный пункт.

«Любой штурм подразумевает, что могут быть пострадавшие или погибшие. Поэтому основным критерием считается, чтобы при штурме никто не пострадал. Стопроцентная гарантия может быть обеспечена, только если операция закончилась на этапе переговоров. Поэтому делается все возможное, вне зависимости от общего количества времени (час, два, трое суток), чтобы без штурма завершить данную ситуацию. И если все-таки решить ситуацию не получается, принимается решение о начале штурма. Поэтому операция и длится так долго», – объясняет собеседник.

Также СМИ сообщают, что стрелявший держит на своем участке таких животных, как тигр, рысь, медведь, обезьяны и енот. «Когда идет речь об опасности для людей, животные не помеха. То есть для спецназа никакие дикие животные не представляют особой опасности и препятствий», – считает Филатов.

Ранее сообщалось, что спецназ вошел в дом, а спецоперация продолжается. Около дома по-прежнему слышна стрельба.