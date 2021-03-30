Сторонников Навального уличили в накрутке данных на сайте в поддержку блогера

Эксперты усомнились в подлинности данных счетчика на сайте в поддержку Алексея Навального: процесс регистрации ресурса построен таким образом, что «участником» можно стать несколько раз, указывая разные адреса электронной почты и любые геотеги. Так, если верить сайту, Навального поддержали 60 человек, проживающих в Мавзолее Ленина, и более 1 тыс. обитателей дикого острова Визе в Карском море.

Запуск нового сайта «Свободу Навальному» анонсировал 23 марта соратник оппозиционера Леонид Волков. В первые же часы работы сайта число зарегистрировавшихся в поддержку Навального стремительно росло. Периодически сервер не выдерживал нагрузок, сайт выдавал ошибку. Многие пользователи не могли завершить регистрацию. За первые сутки, если верить внутреннему счётчику, было выставлено более 150 тыс. геоточек. В последующие два дня интерес к странице снизился, и Навальный не смог собрать за этот период и 300 тыс. подписчиков, несмотря на агрессивный промоушен в соцсетях и оппозиционных СМИ, передает RT.

Между тем, эксперты усомнились, внутренний счетчик сайта соответствует реальному количеству зарегистрированных пользователей. По их мнению, разработчики предложили слишком простой алгоритм верификации подписчиков. Достаточно лишь зайти на сайт, оставить свою электронную почту и выбрать место проживания на карте. Затем на оставленный электронный адрес приходит письмо с просьбой о подтверждении регистрации. После этого геоточка нового подписчика появляется на карте.

И хотя регистрироваться можно с одной почты один раз, никто не мешает одному человеку пройти верификацию пять раз с пяти разных ящиков. Создание одного почтового адреса занимает несколько минут, за час можно зарегистрировать пару десятков. При этом от пользователей скрыт список почтовых адресов других зарегистрированных участников. Это означает, что проверить, кто прошел регистрацию – реальные люди или боты, и сколько раз, – невозможно.

Один из признаков накрутки счетчика – массовая регистрация с одного и того же малоизвестного почтового сервиса, считает специалист в области SMM Дмитрий Ерохин. «Нужно смотреть, с каких почтовых аккаунтов регистрировались на сайте. Если это известные почтовые сервисы, то здесь всё нормально. А если вал регистраций идёт с одного сервиса, к тому же созданного малоизвестной компанией, здесь могут быть накрутки», – говорит эксперт.

У других специалистов также вызвал недоверие алгоритм расстановки геоточек на карте. Каждый пользователь может поставить метку, где ему захочется – от Калининграда до Камчатки. Проверить подлинность местонахождения невозможно. За несколько дней работы сайта выяснилось, что более 19 тыс. сторонников Навального «живут» на Красной площади в Москве, 60 человек выразили поддержку Навальному из Мавзолея Ленина. Более тысячи человек зарегистрированы якобы на острове Визе, затерянном в холодных водах Карского моря. Там нет ни улиц, чтобы выйти на них протестовать, ни разумной жизни, если не считать белых медведей и отбывающих вахту нескольких сотрудников российской метеостанции.

Сама идея создания сайта для пересчета сторонников Навального кажется многим политологам абсурдной. «Если на тебя подписано 2,5 млн в YouTube, ты не нуждаешься в подтверждении, что у тебя есть 500 тыс. поклонников, которые могут выйти на улицы. Когда ты каждый день говоришь, что вас миллионы, зачем тебе еще подтверждение?» – говорит журналист, писатель и политолог Илиас Меркури.

На сайте в поддержку Навального нет стороннего счётчика зарегистрированных пользователей, поэтому проверить актуальность значений невозможно – администраторы страницы могут вручную управлять посещаемостью ресурса, отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. «На своем сайте вообще можно делать всё что угодно. Можно любую цифру нарисовать, никто не проверит. Тут даже нет необходимости делать ботов. Все гораздо проще. Ставишь столько пользователей и геоточек, сколько хочешь», – говорит эксперт.

Геоточки накрученных пользователей могут расставляться автоматически на карте при помощи генератора случайных чисел. Это элементарная функция, которой владеет даже начинающий программист, добавляют эксперты. Таким образом, администратор сайта может самостоятельно поставить абсолютно любую цифру, которая потребуется Волкову и его команде.

Тем не менее сайт все же дает некоторую пищу для размышлений о количестве активных поклонников Навального в России, отмечают политологи: у него миллионы подписчиков на страницах в соцсетях, но при этом на новом интернет-ресурсе, призывающем «выступить против путинской власти», за первые дни самой громкой агитации зарегистрировалось менее 400 тыс. человек.

Ранее директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал планы соратников Навального очередной попыткой организовать массовые беспорядки в России, в то время как сами сторонники Навального находятся за рубежом.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.