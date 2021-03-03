В России предупредили о последствиях «захвата Крыма силой»

Призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма силовым путем является «маразматическими украинскими мечтаниями», но если Украина хочет войны с Россией, она ее получит, заявил полковник Виктор Баранец.

«Если украинцы хотят войны с Россией, они ее получат», – цитирует «Царьград» военного обозревателя «Комсомольской правды», полковника Виктора Баранца.

По его мнению, в заявлении Черновол есть важная деталь: как и целый ряд других соседей России, Киев ждет падения внутренней стабильности в стране, однако в случае с Крымом ждать можно до бесконечности. Он подчеркнул, что на полуострове утвердилась «мощнейшая военная группировка России, которую победить может разве что калининградская группировка».

«Все заявление Черновол – это маразматические украинские мечтания. Почему? Тут надо знать элементарную вещь: в Крыму создана могучая самодостаточная группировка. А это значит, что там есть наши самолеты – истребители и бомбардировщики. Это раз. В Крыму находится постоянно пополняющий свои «мускулы» кораблями и подлодками Черноморский флот. В Крыму находится очень мощная группировка противовоздушной обороны. Есть С-300, есть С-400. И есть мощные береговые войска, с установками «Бал» и «Бастион». Не говоря уже о сухопутной группировке. Есть там и танки, и вертолеты», – уточнил Баранец.

По его словам, единственный компонент, которого нет в Крыму, – это ядерное оружие, но «если нас будут вынуждать – такое оружие, и не только тактическое, и стратегическое, может появиться в регионе», – подчеркнул Баранец.

При этом он призвал не относиться серьезно к истории с военным захватом Крыма украинскими войсками. «Безусловно, украинское нападение – это самоубийство. Оно закончится тем, что российская армия перейдет в наступление и будет гнать этих недобитков аж до самого Киева. Потому что нервы у нас на пределе. Мы уже устали этих собачьего гавканья. Они просто напрашиваются, чтобы мы им навешали люлей», – подчеркнул Баранец.

Ранее экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала быть «постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма». По ее мнению, необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности», чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем. В Крыму назвали подобный призыв сплошным безумием.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.