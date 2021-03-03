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В Крыму резко ответили на призыв Украины к захвату полуострова
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Призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма силовым путем является сплошным безумием, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он подчеркнул, что Украина не вынесла уроков из ситуации в Донбассе. Невозможно построить цивилизованное, демократическое государство силовым путем.
По мнению Гемпеля, киевские власти затянули страну в экономическую разруху и туда же хотят утащить Крым, но это останется «лишь в их больном воображении». Украину он назвал «политическим карликом», неспособным защитить собственные территории, в отличие от России.
Ранее экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала быть «постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма». По ее мнению, необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности», чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.
«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.
Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».
Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».
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Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину
Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым.
«Очередную нарушительницу остановили в аэропорту «Борисполь». Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму нарушая утвержденный порядок въезда-выезда», – написали на сайте пограничной службы.
Отмечается, что актриса прилетела в Киев из Минска. Во время оформления протокола украинские пограничники выяснили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России.
По словам актрисы, в Крым она ездила с частным визитом весной 2020 года авиарейсом. По данным украинских пограничников, «зафиксированы и другие визиты на оккупированную Россией территорию Украины».
Актрисе запретили на 3 года въезд на территорию страны, по ее словам, пишут на сайте службы, она прилетела, чтобы принять участие в киносъемках. Актриса была выслана за границы Украины обратным рейсом в Минск.
Пограничники не называют имя актрисы, но на опубликованном видео заметно, что речь идет о Розе Хайруллиной.
Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву
США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
«Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова.
При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он.
«Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране.
Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2»
Украина может потерять 3 млрд долларов из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», при этом данный ущерб «некритичен», заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
«Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», – отметил Лановой в интервью НСН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Эксперт объяснил цель закона об ускоренном призыве резервистов на Украине
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«Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя намерение Киева принять закон об ускоренном – в течение суток – призыве резервистов «в случае обострения на фронте».
«Цель инициативы властей – обеспечить пополнение боевых частей, не прибегая к мобилизации, за счет так называемого резерва, то есть тех, кто имеет опыт боевых действий. Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – полагает украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов «в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
«Как правило, возвращение к военным сценариям решения проблемы Донбасса стимулирует как внешнее давление, так и внутриукраинская политическая ситуация», – отметил Золотарев.
Призыв резервистов не обязательно позитивно скажется на боеспособности ВСУ, полагает эксперт. «Например, в 2014 году бойцов-резервистов, имеющих определенную военно-учетную специальность, использовали совершенно не по назначению, – указал собеседник. – Но, по логике вещей, это решение верное. Оно поможет оперативно пополнять воинские части. В бригадах ВСУ отмечается почти 40-процентный некомплект, явный некомплект в тех бригадах, которые находятся на линии соприкосновения. Это секрет Полишинеля». Понятно, что воинское подразделение не может за считанные часы стать боеспособным, добавил эксперт.
«Таким образом, ход правильный, но он не сделает воинские части в Донбассе полностью боеспособными», – резюмировал Золотарев.
Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
«В условиях, когда в информационной среде постоянно нагнетается информация, что завтра могут начаться боевые действия, а мы живем в окружении недружественных к нам государств – подобного рода практика абсолютно понятна», – в свою очередь отметил украинский политолог Константин Бондаренко.
Однако идти отвоевывать Крым, как призывают некоторые киевские политики, речь пока не идет, заметил собесденик. «На Печерских холмах не сидят самоубийцы. Но то, что эти действия направлены на поднятие боевого духа у населения, совершенно точно», – полагает эксперт.
Однако говорить о популярности такой меры не приходится, отметил собеседник. «Ни в одной стране мира резервисты не выказывают большого желания служить. Мобилизационные действия всегда вызывают недовольство. Люди вынуждены оставлять на какое-то время семьи и работу», – подчеркнул политолог.
За годы военного конфликта, если сравнивать с предшествующим периодом 2013-2014 годов, техническое оснащение украинской армии выросло как за счет собственных оборонных мощностей, так и за счет техники, покупаемой за рубежом, констатировал Бондаренко. «Главное как раз в том, чтобы резервисты смогли испытать новую технику, понять, как она работает. Человек, который проходил срочную службу от 5 до 20 лет назад, не понимает, как это устроено в современных реалиях. В этом смысл призыва резервистов во всех странах – чтобы люди овладели новыми техническими навыками», – считает эксперт.
Добавим, что в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.
Во вторник член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на Минских переговорах от Украины Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет. Ранее, в феврале глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
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Украинский суд разрешил задержать Шария
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Суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, для доставки в суд с целью рассмотрения избрании ему меры пресечения.
По данным издания «Украинская правда», решение суда было вынесено 25 февраля и обжалованию не подлежит.
Ранее СБУ ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
Женщину-офицера ВСУ раскритиковали за защиту русскоязычных
Военнослужащую Вооруженных сил Украины раскритиковали и призвали уволить после того, как она опубликовала в TikTok видео в защиту русскоговорящих.
Девушка выложила на своей странице в TikTok видео, озвученное песней на русском языке. На запись наложены субтитры, в которых говорится: «Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом», передает РИА «Новости».
На видео обратил внимание участник операции на юго-востоке Украины Александр Гром. На своей странице в Facebook он возмутился поведением девушки, которая, по его словам, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения. Гром заявил, что на девушку наложили дисциплинарное взыскание, однако выразил мнение, что это не решит проблему в целом. Он призвал командный состав провести со своими подчиненными воспитательную работу.
С ним согласился офицер ВСУ Анатолий Штерн, а ряд комментаторов призвали уволить девушку из рядов вооруженных сил.
В феврале 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу «Миротворец», ее обвинили в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины». Позднее девочка принесла извинения за свои слова.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам»
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Политолог Владимир Корнилов высмеял статью британского издания Financial Times, в которой говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам» Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому.
«Красота же! Сегодняшняя Financial Times пишет о том, что Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам, стоящим на пути реформ». И называют этих олигархов – Медведчук и... Коломойский! Ну да, Коломойский – это же известный пророссийский деятель Украины», – иронизирует Владимир Корнилов в Telegram.
В статье Financial Times, в частности, говорится, что решение СНБО Украины ввести санкции против Медведчука и его соратников частично является попыткой Зеленского снискать расположение администрации президента США Джо Байдена. При этом автор статьи называет атаку на Медведчука важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году. Издание также отмечает, что Зеленскому придется начать преследование олигарха Игоря Коломойского.
В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
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В Севастополе запустили новый водозабор на реке Бельбек
Новый водозабор, благодаря которому в Севастополь в период паводка будет поступать вода из реки Бельбек, запущен в тестовом режиме и работает без сбоев, сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин.
«В тестовом режиме, без нагрузок работа ведется. Тестируем оборудование, смотрим, как ведут себя все механизмы, узлы учета, автоматика. На утро сбоев не зафиксировано. Промывка полностью закончена, емкости, которые находятся на площадке, – 4 тыс. кубов – наполнены. Работа в штатном порядке, никаких сбоев на сегодняшний день не происходит», – цитирует ТАСС Жигулин.
По его словам, подача из нового водозабора пока не выведена на полную мощность, на данный момент тестируется оборудование. «Когда все уже наладится в ближайшие пару-тройку дней, конечно, мы подачу воды из Чернореченского водохранилища (из которого снабжается сейчас город) ограничим, чтобы ее там аккумулировать, накапливать на засушливый летний период», – рассказал он.
Отмечается, что водозабор построен силами Минобороны благодаря федеральному финансированию. Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода.
По словам замгубернатора Севастополя, забор воды сейчас также ведется из Кадыковского карьера, завершить его планируют в начале июня. Также в городе реализуется трехлетняя программа по устранению незаконных врезок и устранению протечек в трубах.
Напомним, Минобороны сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. кубометров воды в сутки в Севастополе. Объект был построен за 68 суток, проложено 10 тыс. метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Черную. Отмечается, что трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит в случае необходимости поливать прилегающие виноградники и подводить воду в соответствующие предприятия.
Ранее прeзидент Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.
В Киеве предложили создать русскоязычное вещание украинских каналов по всему миру
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, объяснив это тем, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.
Соответствующее заявление Аваков сделал в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона», отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру. «Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные (…) Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык – украинский (…) Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» – цитирует РИА «Новости» Авакова.
По его словам, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
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Зеленский привился от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими силовиками в Донбассе привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca.
«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», – написал Зеленский в Twitter.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
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На Украине разъяснили отключение нового оппозиционного телеканала
Служба безопасности Украины (СБУ) отключила новый оппозиционный телеканал «Первый независимый» в связи с тем, что связала основавших его журналистов с теми лицами, против которых ранее были введены санкции, заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Мы выяснили, что причиной отключения [телеканала] стало даже не решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины), а просто письмо СБУ, в котором обращается внимание на то, что основатели нового телеканала – лица, связанные с теми, относительно кого [ранее] были наложены санкции», – цитирует ТАСС депутата.
По его словам, такой механизм отключения канала от эфира является «надуманным, незаконным, нечеловечным». Он подчеркнул, что телеканал на 100% основан журналистами, и пояснил прекращение его вещания страхом власти Украины перед критикой в ее адрес.
Шуфрич пообещал, что оппозиция будет бороться за право украинских журналистов на профессию, за право граждан на получение информации и на свободу слова в государстве.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
После этого журналисты трех СМИ создали новую компанию «Медиахолдинг новости» и получили контроль над региональным телеканалом «Первый независимый», на базе которого и возобновили свою деятельность. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «Первый независимый» может подпасть под санкции в случае нарушения украинского законодательства.
В ДНР заявили об отказе Киева обсуждать нарушения перемирия в Донбассе
Представители Киева в подгруппе по безопасности отказались обсуждать варианты решения задач по снижению уровня эскалации на линии соприкосновения, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе Алексей Никоноров.
«Сегодня самыми важными и ключевыми вопросами являются прежде всего снижение уровня эскалации и стабилизация ситуации на линии соприкосновения, однако представители Киева отказываются обсуждать возможные варианты решения этих задач, пытаясь перевести внимание участников группы на второстепенные вопросы повестки, не связанные напрямую с режимом прекращения огня», – сказал Никоноров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Он также заявил о ежедневном росте количества разрушений из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. «На сегодняшний день мы видим эскалацию конфликта, со стороны ВФУ все чаще применяются минометы различных калибров и, как следствие, с каждым днём растет количество поврежденных домов, объектов инфраструктуры, зафиксированы ранения среди мирных жителей» – сказал представитель ДНР.
Также в СЦКК отметили, что при этом представители Киева продолжают отрицать обстрелы и «цинично» заявлять, что выполняют меры по усилению режима прекращения огня.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Экс-генпрокурора Украины сделали ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко
Бывший глава МВД Украины, экс-генпрокурор Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском «Пятом канале», который принадлежит экс-президенту страны Петру Порошенко.
«Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!» – заявил в анонсе экс-генпрокурор, передает «Страна.ua».
В передаче под названием «Прямым текстом с Юрием Луценко», премьера которой состоится 11 марта, будут обсуждаться развитие текущих событий в стране, ошибки действующей власти, а также альтернативное решение проблем Украины.
Луценко занимал должность генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год. Дважды был министром внутренних дел – в 2005-2006 и 2007-2010 годах.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко стал собственником украинского телеканала «Прямой», купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко.
В Крыму озвучили девиз седьмой годовщины референдума
Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Крымская весна – семь лет дома», сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.
Афанасьев заявил, что «седьмая годовщина крымского референдума и воссоединения Крыма со своей исторической родиной Россией пройдет под девизом «Крымская весна – семь лет дома», передает РИА «Новости».
По его словам, девиз нанесен на официальный логотип, подготовленный по случаю предстоящей годовщины Крымской весны.
«Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага России», – сказал министр.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.