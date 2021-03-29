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Власти Грузии исключили возможность переговоров с Саакашвили
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «оскорблением страны» предложение оппозиции вовлечь в переговоры по урегулированию внутриполитического кризиса экс-президента, ныне главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для нашей страны оскорбительно, когда кто-то говорит о привлечении в какой-либо форме к переговорам этого криминала, обвиненного, уличенного во многих тяжких преступлениях», – сказал он.
По словам главы правительства Грузии, «Саакашвили оказался впутанным в коррупционные скандалы на Украине и находится на грани изгнания из страны».
«Сегодня или завтра его, наверное, изгонят. Он и члены его команды вовлечены в коррупционные скандалы. Членов его команды уже преследуют», – сказал Ираклий Гарибашвили.
«В реальности Саакашвили на Украине ничего не делает, только ставит шоу», – отметил премьер-министр, который также исключил возможность проведения в Грузии досрочных парламентских выборов, чего требует оппозиция.
В понедельник спецпред главы Евросовета Кристан Даниэльссон начал второй раунд переговоров с властями и оппозицией в Тбилиси. Первый состоялся несколько дней назад и не принес компромисса.
Ранее СМИ Украины сообщили, что эта страна потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды Саакашвили.
США пообещали принять серьезные меры в отношении России
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Вашингтон завершает свой обзор якобы враждебных действий России против Соединенных Штатов и намерен принять серьезные меры в отношении Москвы, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен телеканалу CNN.
«Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. <...> И президент четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального. Мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим – вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена», – передает ТАСС слова госсекретаря США.
На этой неделе Соединенные Штаты договорились с Евросоюзом координировать усилия против «конфронтационного поведения» России.
Ранее представитель Госдепа Филипп Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели
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Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Эвер гивен» (Ever Given), сообщает Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на морских перевозках компанию Inchcape Shipping.
Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются, передает ТАСС.
В свою очередь американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа сообщило, что контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично, буксиры пытаются выровнять курс судна. «Это хорошая новость, – сказал Рабиа. – Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места».
В понедельник ночью СМИ сообщали, что кусок скального массива может помешать снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку.
В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза. Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели контейнеровоз без разгрузки судна.
К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.
Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала
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Москва готова оказать Каиру помощь в решении проблемы в Суэцком канале, где из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given образовалась пробка из нескольких сотен судов, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.
«Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и мы, естественно, готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Посол отметил, что в России «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале». По его словам, официальных просьб Каира о помощи пока не поступало.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.
В пятницу представители инженерного оператора судна – компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.
В ЕС назвали возможные сроки начала производства «Спутника V»
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе не сможет повлиять на ситуацию в странах ЕС, так как апробация препарата Европейским агентством лекарственных средств займет не менее десяти месяцев, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», – передает слова Бретона ТАСС.
«Я испытываю большое уважение к российским ученым, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине... Но моя задача, как еврокомиссара, состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины... Мы не можем мешать производственному процессу на наших предприятиях, которые сосредоточены на производстве доступных вакцин в предстоящие месяцы», – заявил еврокомиссар
Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».
В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».
Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.
США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
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Отношения США и Китая становятся более конфронтационными, Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества... В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», – заявил госсекретарь. Об этом сообщает ТАСС.
Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными.
Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.
ВОЗ установила наиболее вероятный сценарий происхождения коронавируса
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Наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна», передает Associated Press со ссылкой на попавший в его распоряжение черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
Associated Press отмечает, что получило в понедельник почти окончательную версию доклада от базирующегося в Женеве дипломата одной из стран-членов ВОЗ. Пока не известно, могут ли быть внесены еще какие-то изменения в финальный отчет до его публикации, передает РИА «Новости».
Исследователи перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.
Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако, как утверждается в черновом варианте отчета, «эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».
Результаты исследования «были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа». По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.
Ранее в пятницу глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни.
В феврале эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о вспышке COVID-19.
Российских тяжелоатлетов дисквалифицировали на четыре года за допинг
Российские тяжелоатлеты Олег Чен и Давид Беджанян дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).
Срок дисквалификации Чена отсчитывается с 15 ноября 2017 года и истечет 15 ноября 2021 года, дисквалификация Беджаняна закончится 9 декабря 2021 года, передает РИА «Новости».
Летом прошлого года IWF сообщила, что Чен, Беджанян и трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина сдали положительные допинг-тесты: в их пробах обнаружили метаболит дегидрохлорметилтестостерона – вещества из группы анаболических андрогенных стероидов.
Чен и Беджанян являются двукратными чемпионами мира по тяжелой атлетике.
В августе 2019 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на восемь лет дисквалифицировала российскую легкоатлетку Екатерину Медведеву.
Климкин назвал фундаментальную ошибку Украины по Крыму
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «фундаментальную ошибку» в принятой в стране стратегии «деоккупации» Крыма.
«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину. Все «утонет» в нашей бюрократии», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он выступил с утверждением, что правительство Украины не сможет координировать работу спецслужб, и выразил мнение, что заниматься реализацией стратегии по «деоккупации» полуострова должен СНБО. Климкин также отметил, что анализировать утвержденную Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики Украины в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов Украины от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Канаде восхитились российским мотоциклом Ural
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Канадский портал HotCars восхитился российским мотоциклом Ural Gear Up 2021 года выпуска, назвав его одним из наших любимых аппаратов за всю историю.
Издание напомнило, что первые предшественники современных Ural в СССР появились перед Великой Отечественной войной, когда советское руководство, увидев эффективность немецких военных мотоциклов BMW R71, решило создать подобные аппараты для Красной армии. Фашистская Германия отказалась продать мотоциклы Советскому Союзу, однако Москва смогла через шведских посредников приобрести пять экземпляров BMW R71. Советские инженеры изучили их и создали мотоцикл М-72, который стал родоначальником отечественных тяжелых мотоциклов с коляской, передает РИА «Новости».
Как рассказывает автор материала, современные аппараты оснащены 750-кубовым оппозитным двигателем мощностью 41 лошадиная сила. Диcковые тормоза и электронный впрыск топлива дают владельцу возможность наслаждаться ездой на винтажном мотоцикле в сочетании с современной надежностью, а подключаемый привод коляски позволяет добиться лучшей проходимости по бездорожью. Но намного больших похвал, по мнению портала, заслуживает атмосфера, которая окружает Ural.
«Езда на одном из них – это вневременной, интуитивный опыт. Винтажный вид мотоцикла привлекает толпу повсюду, где бы он ни ехал. Этот мотоцикл с коляской – один из наших любимых аппаратов за всю историю!» – пишет портал.
Также автор статьи отметил, что современные мотоциклы отличаются от старых моделей более высокими стандартами изготовления и улучшенным качеством материалов.
Ранее в США также восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод.
В Китае предрекли Украине большие потери из-за дела «Мотор Сич»
Ситуация с предприятием «Мотор Сич», которое было возвращено в госсобственность Украины, серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и в конечном итоге может обернуться большими экономическими потерями для самой Украины, считает декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.
«Необходимо послать четкий сигнал украинскому правительству: слепое следование за другими не только навредит другим, но и им самим. Инцидент с «Мотор Сич» серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине. Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций», – сказал в беседе с РИА «Новости» Хун Тао.
По его мнению, пока нет необходимости в полномасштабных ответных санкциях против Украины, потому что украинское правительство, возможно, вводит санкции в отношении китайских инвестиционных компаний и частных лиц лишь под внешним давлением, но при этом оно должно четко понимать и полностью оценивать инвестиционные риски Украины.
«Украина в настоящий момент сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта», – отметил эксперт.
Он добавил, что в последние годы часто происходят большие провалы покупок из-за вмешательства правительства, поэтому нужно быть осторожными в приобретении чувствительных компаний, иначе можно «выкинуть технологии и финансы в пустоту».
Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский подставил Украину под удар Китая.
МГУ ответил на заявления студентов о «варварской реставрации» вуза
Работы по капитальному ремонту аудиторий Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова проводятся в соответствии с проектом, согласованным с Мосгорнаследием, заявили в университете, комментируя петицию студентов и сотрудников вуза, сообщивших о незаконном демонтаже интерьеров исторических аудиторий МГУ.
Проект капитального ремонта поточной аудитории 01 предусматривает восстановление пола, реставрацию и воссоздание мебели, а также ремонт светильников, пишет «РБК».
Как отметили в вузе, износ пола составляет более 70%, и его намерены воссоздать по образцу 1953 года из дубового штучного паркета. Также в МГУ сообщили, что состояние Большой биологической аудитории не позволяет локально отремонтировать изношенные элементы. «В аварийном состоянии находятся отопительная, вентиляционная системы, система электроснабжения и кондиционирования. Утрачены отдельные элементы паркета, декоративно-прикладного искусства, отслоилась штукатурка на стенах и потолке», – рассказали представители университета.
В сообщении уточняется, что авторы петиции заявляли о «варварских работах» и «погромах» в в помещениях биофака МГУ, поточной аудитории 01 и помещениях мехмата, расположенных в главном здании вуза.
Эксперт объяснил решение Пашиняна уйти в отставку в апреле
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«После войны легитимность Пашиняна многими ставится под сомнение, поэтому он пытается ее подтвердить с помощью перевыборов», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Искандарян. Так он прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку в апреле, но при этом исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране.
«Действия Пашиняна с юридической точки зрения являются результатом бюрократической конструкции, которая продиктована конституцией Армении и порядком проведения выборов. Что касается политической составляющей, то Пашинян надеется на рестарт, то есть перезагрузку своего политического проекта – и тем самым подтвердить собственную легитимность», – рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.
«После войны в стране проходят регулярные протесты с требованием отставки премьера, потому что его легитимность многими ставится под сомнение. Поэтому он пытается ее подтвердить с помощью перевыборов», – пояснил эксперт.
«Что касается действий оппозиции – она выступает за перевыборы, но при этом она призывает Пашиняна уйти в отставку по-настоящему, а не понарошку. По мнению оппозиции, если Пашинян останется временно исполняющим обязанности премьер-министра – это позволит ему задействовать административный ресурс в ходе выборов, которым он может воспользоваться. Потому призывы оппозиции понятны. Ну а Пашинян, в свою очередь, надеется, благодаря такой схеме, сделать политический рестарт», – заключил Искандарян.
В воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. При этом армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.
18 марта Пашинян объявил о досрочных выборах в парламент Армении, до этого времени он продолжит исполнять свои обязанности.
Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде. По данным адвоката, по решению суда Гаспарян может исполнять свои обязанности.
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США пригрозили «Северному потоку – 2» новыми санкциями
Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток – 2», заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
«Мы ввели санкции в соответствии с (американским) законодательством против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. И мы ясно дали понять, что будем продолжать это делать», – передает заявление госсекретаря США РИА «Новости».
По мнению Вашингтона, «Северный поток – 2» открывает для России возможности «использования энергетики в качестве инструмента принуждения» и «подрывает европейскую энергетическую безопасность», отметил Блинкен. Он также напомнил, что президент США Джо Байден « давно ясно дал понять, что считает трубопровод плохой сделкой и плохой идеей».
В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз уперся в скальную породу
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Кусок скального массива может помешать снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По информации телеканала, носовая часть судна уперлась в скальную породу, что усложнило дноуглубительные работы и усилия по буксировке контейнеровоза, предпринятые для того, чтобы вернуть его в фарватер. Отмечается, что единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через его разгрузку, передает ТАСС.
В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given). Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели застрявший контейнеровоз без разгрузки судна.
В ночь на воскресенье попытка разблокировать важнейшую транспортную артерию во время прилива провалилась. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. Россия предложила Египту помощь в решении проблемы.
К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.
Россиянку приговорили к 12 годам колонии за передачу секретных данных Киеву
Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины, сообщил источник в силовых структурах.
«Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказал источник ТАСС.
В суде указали, что Довгополая «выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ».
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
В прошлом году Мосгорсуд приговорил гражданина Украины, бывшего профессионального футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.