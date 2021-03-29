Мишустин поручил проработать расширение туристического кешбэка для учащихся

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко детально проработать вопрос о расширении программы туристического кешбэка для школьников и студентов, чтобы она начала работать уже этим летом.

«Эта программа действительно показала неплохие результаты. В этом году мы выделили на ее продолжение 2 млрд рублей, и, конечно, важно поддержать учащихся, чтобы они могли сократить расходы на путешествия по стране», – передает ТАСС слова Мишустина.

«Дмитрий Николаевич, прошу детально проработать вопрос, чтобы уже этим летом школьники и студенты смогли воспользоваться возможностями программы», – обратился он к профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

По словам Мишустина, Роспотребнадзор подготовил предложения по организации детского отдыха в этом году.

В понедельник он провел традиционное совещание с вице-премьерами. В своем выступлении глава кабмина отметил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется.

«Правительство поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению требований к проведению оздоровительной кампании, чтобы увеличить еще на четверть заполняемость летних оздоровительных учреждений. Документ разработан и сейчас проходит общественное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Мишустина в ходе встречи.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что программа туристического кешбэка должна быть расширена продуктами для школьников и студентов, в том числе нужно предусмотреть для учащихся круглогодичный «щадящий» тариф.