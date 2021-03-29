В Канаде восхитились российским мотоциклом Ural

Канадский портал HotCars восхитился российским мотоциклом Ural Gear Up 2021 года выпуска, назвав его одним из наших любимых аппаратов за всю историю.

Издание напомнило, что первые предшественники современных Ural в СССР появились перед Великой Отечественной войной, когда советское руководство, увидев эффективность немецких военных мотоциклов BMW R71, решило создать подобные аппараты для Красной армии. Фашистская Германия отказалась продать мотоциклы Советскому Союзу, однако Москва смогла через шведских посредников приобрести пять экземпляров BMW R71. Советские инженеры изучили их и создали мотоцикл М-72, который стал родоначальником отечественных тяжелых мотоциклов с коляской, передает РИА «Новости».

Как рассказывает автор материала, современные аппараты оснащены 750-кубовым оппозитным двигателем мощностью 41 лошадиная сила. Диcковые тормоза и электронный впрыск топлива дают владельцу возможность наслаждаться ездой на винтажном мотоцикле в сочетании с современной надежностью, а подключаемый привод коляски позволяет добиться лучшей проходимости по бездорожью. Но намного больших похвал, по мнению портала, заслуживает атмосфера, которая окружает Ural.

«Езда на одном из них – это вневременной, интуитивный опыт. Винтажный вид мотоцикла привлекает толпу повсюду, где бы он ни ехал. Этот мотоцикл с коляской – один из наших любимых аппаратов за всю историю!» – пишет портал.

Также автор статьи отметил, что современные мотоциклы отличаются от старых моделей более высокими стандартами изготовления и улучшенным качеством материалов.

Ранее в США также восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод.