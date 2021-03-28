В Солнечногорске арестован обвиняемый в убийстве школьника

В Солнечногорске арестован 26-летний мужчина по обвинению в жестоком убийстве 15-летнего школьника, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по Солнечногорску 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего подростка. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует ТАСС Врадий.

По данным следствия, 25 марта школьник, проживающий в Зеленограде, после занятий поехал гулять в Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который под предлогом совместного времяпрепровождения предложил пойти к нему в квартиру. Затем обвиняемый решил убить подростка и нанес ему около 38 ножевых ранений.

После убийства он попытался скрыться, уехав на дачу во Владимирскую область, где 26 марта был задержан. Мужчина ранее был неоднократно судим. С его участием следователем и криминалистом проведена проверка показаний на месте, а также несколько допросов. Назначено проведение судебно-медицинской, генетической, дактилоскопической экспертиз.

Ранее суд Архангельска приговорил двух 18-летних девушек, которые обвинялись в том, что без особого повода, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убили свою ровесницу и пытались скрыть улики, к пяти годам шести месяцам и шести годам трем месяцам колонии общего режима.