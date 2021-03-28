Палата предложила лишить экс-адвоката Ефремова статуса

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга рассмотрит в середине апреля предложение о лишении адвокатского статуса экс-защитника осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина, сообщил источник в адвокатских кругах.

«Заседание совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга состоится в середине апреля, будет рассмотрен вопрос о дисциплинарном наказании Алешкина в виде лишения адвокатского статуса сроком на два года», – сказал источник ТАСС.

Квалификационная комиссия 25 марта признала нарушения этики и закона об адвокатуре в действиях Алешкина. Позже дело передали в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии.

Алешкина нанял Никита Джигурда для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Ефремов еще в начале заседания отказался от его услуг, но позднее снова заключил с Алешкиным соглашение.

В декабре Алешкин сообщил, актер уволил его. Источник в адвокатских кругах отмечал, что артист подал жалобу на Алешкина.

Напомним, 18 сентября 2020 года другого бывшего адвоката Ефремова, Эльмана Пашаева на год лишили статуса адвоката. До этого он уже трижды лишался этого статуса.