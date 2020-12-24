Ефремов повторно уволил нанятого Джигурдой адвоката

Адвокат Андрей Алешкин сообщил, что актер Михаил Ефремов уволил его. Источник в адвокатских кругах заявил, что Ефремов подаст жалобу на Алешкина.

Алешкин сообщил, что адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила его о расторжении соглашения со стороны Ефремова. «С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

Источник ТАСС сообщил, что Ефремов подал жалобу на Алешкина в главное управление Минюста по Санкт-Петербургу. Жалоба «направлена для рассмотрения президенту адвокатской палаты города Евгению Семеняко». По словам источника, «Ефремов отказался от услуг Алешкина в связи с нарушением договоренностей об условиях общения с журналистами, а также «тишины в СМИ».

Напомним, Алешкина нанял Джигурда для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Ефремов еще в начале заседания отказался от его услуг, но позднее снова заключил с Алешкиным соглашение. В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП. Артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов в своей жалобе на приговор заявил о давлении со стороны Пашаева. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову.

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