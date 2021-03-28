Глава МИД Китая заявил в Иране о неприемлемости односторонних санкций

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с иранским президентом Хасаном Роухани в Тегеране заявил о неприемлемости односторонних санкций отдельных государств в отношении Ирана, сообщил МИД КНР.

«Как прежде, так и сейчас, а также и в будущем Китай продолжает выступать против усиления давления на Иран извне путем однобоких санкций», – приводит слова Ван И ТАСС.

Как подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства, Пекин «твердо поддерживает Тегеран в его стремлении защитить государственный суверенитет, развиваться в соответствии с собственным выбором». «Любые односторонние санкции противоречат нормам международного права, особенно если они опираются на ложь», – заметил Ван И. По словам китайского министра, Китай объединить усилия с Ираном, чтобы «совместно противостоять гегемонии, защищать равноправие и справедливость в мире».

Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада. Днем позже министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с Лавровым заявил о готовности Китая вместе с Россией отстаивать основанный на международном праве миропорядок.

В прошлое воскресенье руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям Соединенных Штатов о возвращении к ядерной сделке, Тегеран потребовал от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня.