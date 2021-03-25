Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Антоновым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет встречи с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым.

«Пока нет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Тем временем сам Антонов, отвечая на вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом Владимиром Путиным, заявил, что этот вопрос надо задавать не ему. «Наверное, этот вопрос не мне надо задавать. Есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной», – сказал он.

«Сегодня говорить о том, сколько будет еще встреч и кто сочтет возможным встретиться со мной, наверное, это еще преждевременно. Встречи проведут, и вы о них узнаете. Каждый день планируются новые и новые», – добавил посол.

По словам Антонова, видно только одно – «у всех коллег большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений».

В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.

Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.

В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».