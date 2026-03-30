Контингент США на Ближнем Востоке достиг 50 тыс. военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Численность американских военных на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, передает The New York Times. Обычно в регионе размещается порядка 40 тыс. военнослужащих США, однако на фоне эскалации конфликта с Ираном президент Дональд Трамп принял решение увеличить группировку.

В последние дни в регион прибыли 2,5 тыс. морских пехотинцев из состава 31-й экспедиционной бригады морской пехоты и 2,5 тыс. моряков. Кроме того, Пентагон перебросил около 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии для расширения военных опций президента. Точное местонахождение десантников не разглашается, но они находятся в радиусе удара по Ирану.

По словам американских военных, рассматриваются различные варианты действий, включая возможный захват иранских островов или других объектов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В настоящее время этот стратегически важный морской путь для транспортировки нефти остается в значительной степени перекрытым из-за атак иранских сил.

Военные эксперты отмечают, что даже 50 тыс. военных – слишком мало для масштабной наземной операции против Ирана. Для сравнения: Израиль использовал более 300 тыс. человек для операций в секторе Газа в 2023 году, а в 2003 году коалиция во главе с США задействовала около 250 тыс. для вторжения в Ирак. Эксперты подчеркивают, что контролировать территорию Ирана с населением 93 млн человек при текущей численности войск невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2 тыс. военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

