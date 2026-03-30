«Единая Россия» включила в новую программу ремонт 800 студенческих общежитий

По инициативе «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий

Tекст: Вера Басилая

Предложение о ремонте 800 студенческих общежитий будет реализовано в рамках новой Народной программы партии. Его презентовали на форуме в Ростовской области, а также поддержали участники онлайн-обсуждения через сайт естьрезультат.рф. Сейчас по всей России действует около 3,3 тыс. общежитий, где живет почти миллион студентов, следует из сообщения на сайте «Единой России».

В 2022-2025 годах капитальный ремонт уже прошел в 629 общежитиях, где проживают около 200 тыс. студентов, благодаря финансированию, предусмотренному партией в бюджете. Контроль качества работ ведется совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России», которые собирают обратную связь от студентов и выезжают на объекты вместе с представителями вузов.

По инициативе партии Минобрнауки утвердило стандарт капитального ремонта, предусматривающий отдельную инфраструктуру для студентов с ограниченными возможностями и семей. Эту инициативу ранее поддержал президент России Владимир Путин. В 2026 году планируется отремонтировать еще 56 общежитий.

Первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга подчеркнул, что почти половина общежитий построена до 1970-х годов и нуждается в капитальном ремонте.

Секретарь генсовета Владимир Якушев отметил, что программа ремонта направлена не только на обновление зданий, но и на создание современных и комфортных условий для студентов. По его словам, это вклад в качество образования и будущее молодых людей.