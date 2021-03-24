НАТО заявило об увеличении «ракетной угрозы» со стороны России

Североатлантический альянс наблюдает увеличение «ракетной угрозы со стороны России» и намерен парировать ее, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса.

«Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш (потенциал) сдерживания и обороны, в том числе когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны России», – сказал он.

Столтенберг также заявил, что «отношения с Россией остаются сложными… Россия усиливает репрессивные меры на своей территории, агрессивное поведение за ее пределами», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что НАТО будет отвечать на «расширение военного могущества России» от Кавказа до Арктики, а также продолжит выступать за диалог с Москвой и приглашает ее провести заседание совета Россия – НАТО, чтобы регулировать сложные отношения, передает ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе.

Тем временем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.