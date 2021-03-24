В России создали искусственный «нос собаки»

Фонд перспективных исследований создал биочип, работающий как искусственный нос собаки: он способен улавливать в воздухе незначительные концентрации веществ, сообщили в Фонде.

«Области применения данной технологии в первую очередь включают скрининг социально-значимых заболеваний по анализу выдыхаемого пациентами воздуха», – передает РИА «Новости» слова руководителя проекта ФПИ кандидата медицинских наук Федора Арсеньева.

«Процедура диагностики будет выглядеть так: пациент выдыхает воздух в одноразовый полиэтиленовый пакет, который после этого подключают к системе детекции. Время детекции – одна минута. Рак, диабет, туберкулез – далеко не полный перечень заболеваний, который может быть установлен при однократном тестировании», – добавил он.

Биотехнический чип разработан в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России. Непосредственные разработчики технологии – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет.

Как рассказали в пресс-службе фонда, чип представляет собой систему, состоящую из живых клеток и технического устройства для оценки их состояния и поддержания жизнедеятельности. В чипе содержится питательная среда с клетками. Также в ячейке находится система оптической регистрации состояния клеток, которая оценивает, возбуждены они или спокойны, и передает информацию на компьютер.

«После попадания в ячейку искомых веществ их узнают рецепторы на поверхности клеток, вследствие чего те переходят в возбужденное состояние, что в свою очередь, сразу регистрируется технической системой ячейки», – рассказали в пресс-службе.

Скорость обнаружения веществ и высокую чувствительность чипа в фонде сравнили с уровнем обоняния служебных собак при на порядок большей надежности распознавания загрязненных проб.

Проект стал продолжением созданного в 2016-2019 годах аппаратно-программного комплекса, который в автоматическом режиме обнаруживает и распознает целевые вещества в выдыхаемом человеком воздухе на основе анализа биоэлектрических потенциалов обонятельного тракта и обонятельной луковицы крысы.

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