Миллер оценил переход Газпрома на российское ПО в 180 млрд рублей

Глава Газпрома Алексей Миллер предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о рисках ухудшения финансовых показателей компании, если ее обяжут перейти на российский софт и оборудование к 2025 году. Затраты на это он оценил в сумму «от 180 млрд рублей».

Миллер отправил Мишустину письмо, в котором просит исключить из проекта указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» конкретные сроки перехода на российский софт и оборудование. Согласно текущей версии документа, на российское ПО нужно перейти до 1 января 2024 года, а на оборудование – к началу 2025 года, пишет РБК.

«Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели Газпрома», – пишет Миллер. Обоснования и расчет потенциальной суммы ущерба в письме не приводятся. Чистый убыток Газпрома за первые девять месяцев 2020 года составил более 218 млрд рублей против прибыли в размере более 1,1 трлн рублей годом ранее.

Миллер просит Мишустина также поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения Газпрома по доработке этого президентского указа, а также связанных с ним проектов постановления правительства. Ранее компания обращалась с этим в министерства, но ее предложения не были учтены, утверждает он.

В настоящее время письмо Миллера находится на рассмотрении в Минцифры, которое участвовало в подготовке проекта президентского указа.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли на 1 апреля 2021 года.