Начало предустановки российского ПО на гаджеты перенесено на апрель

Обязательная предустановка российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры перенесена на апрель в соответствии с принятым Госдумой законом.

Срок предустановки перенесен с 1 января на 1 апреля 2020 года. При этом на гаджеты вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС – Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки будет определять российское правительство, передает РИА «Новости».

В документе также содержатся нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии будет устанавливать правительство. Закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.

Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. руб., а юридических - до 200 тыс. руб.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу отложить вступление в силу закона, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. В конце ноября депутаты Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков обязательной предустановки ПО на 1 апреля следующего года.