Дзюба решил «взять паузу» с пенальти Ганчаренко покинул пост тренера футбольного ЦСКА 22 марта 2021, 15:27 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Ганчаренко ушел в отставку, сообщили в пресс-службе клуба. «Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество», – говорится в сообщении на сайте клуба. «Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце», – поделился специалист своими впечатлениями от работы с ЦСКА. Ганчаренко начал тренировать ФК в декабре 2016 года, под его руководством команда одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России в 2018 году, дважды стала серебряным призером чемпионата России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы в 2017-2018 годах.

Глава черногорской спецслужбы раскрыл планы НАТО против России 21 марта 2021, 22:09

Фото: INTS KALNINS/Reuters

Текст: Абдулла Шакиров

Директор Агенства национальной безопасности (АНБ) Черногории Деян Вукшич раскрыл на слушаниях в парламентском комитете по безопасности страны имена двух сотрудников своего ведомства и их коллег из НАТО, рассказав о деталях их совместной операции против, предположительно, российской разведки, сообщило черногорское радио Antena M. Вукшич был приглашен на слушания для объяснпений сомнительных контактов вице-премьера Черногории с гражданином США и Сербии Стеваном Симияновичем, несколько месяцев выдавашего себя за сотрудника Госдепа. Вместо объяснений глава черногорской спецслужбы рассказал о секретах проводимых АНБ и НАТО спецопераций «в стране и регионе российских разведслужб», пишет «Коммерсант». Вскоре после начала слушаний лидер оппозиционной социал-демократической партии Рашко Коневич потребовал немедленно прекратить их, заявив, что «разведданные какого-либо члена НАТО не могут быть предоставлены депутатам». По его мнению, это было сделано намерено. В свою очередь председатель парламентского комитета по безопасности Милан Кнежевич сказал, что это всего лишь «случайный инцидент». Тем временем оппозиция требует отставки главы АНБ и привлечения его к уголовной ответственности за разглашение государтвенной тайны. Так, экс-лидер Либерального союза Миодраг Живкович призвал прокуратуру начать расследование против Вукшича, напомнив, что закон предусматривает за разглашение секретных сведений до 10 лет тюрьмы, а один из лидеров пропрезидентской Демократической партии социалистов Предраг Бошкович пообещал добиться от государства «доведения этого дело до конца». Ученые назвали собак опасными для человечества 21 марта 2021, 16:25

Фото: Gregor Bauernfeind/

dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые считают, что собаки негативно влияют на окружающую среду, оставляя после себя значительный углеродный след, об этом пишет L’Express. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин выяснил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США. Ученый подсчитал, что в сумме количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года. Об этом сообщает РИА «Новости». В свою очередь, профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета высказал предположение о том, что углеродный след от собак зависит от того, где они живут. «Средняя собака (от десяти до 20 килограмм) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны – в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны – в Японии», – рассказал Мартенс. Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон поспешила заверить, что все не так пессимистично, по ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности. При этом все ученые сошлись в мнение о том, что большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка. Эксперты предположили, что в этом случае люди, чтобы помочь планете, должны как минимум не перекармливать питомцев. Ранее испанские ученые рассказали, что собака в качестве домашнего питомца способствует социальному и эмоциональному развитию детей. Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета 22 марта 2021, 09:47 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал падение американского лидера Джо Байдена на трапе самолета. «Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», – заявил Трамп, фрагмент выступления которого был опубликован в TikTok, передает РИА «Новости». Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера. Яшин предложил сыну Немцова поцеловать ботинок Кадырова 21 марта 2021, 22:43

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин предложил сыну Бориса Немцова поцеловать ботинок Кадырова. Сын Бориса Немцова поздравил на своей странице в соцсети Facebook главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с днем рождения. «Сергей Викторович, поздравляю Вас с Днем Рождения. Ваша работа очень важна для нашей страны», – написал Антон Немцов. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин решил прокомментировать поздравление, написав под постом Антона Немцова: «Антон, поцелуй уже, наконец, ботинок Кадырова. Не сдерживай себя». Напомним, в апреле 2019 года сына Немцова затравили за позицию по Крыму. Власти ЕС заявили об отсутствии необходимости в «Спутнике V» 22 марта 2021, 02:31

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1. «С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа – континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, – мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V». Что касается «Спутника V», у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», – приводит слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ТАСС. Бретон призвал массово производить и распределять уже одобренные вакцины. Он также предположил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля – французскому национальному празднику. Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о планах Ирана атаковать военную базу США 21 марта 2021, 20:37 Текст: Абдулла Шакиров

Иранские военные обсуждали возможность соершить атаку американскую военную базу Форт-Макнейр, располагающуюся в округе Колумбия, сообщили источники Associated Press. В январе Агентство национальной безопасности (АНБ) США получило информацию о планах бойцов сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) напасть на Форт-Макнейр. Иранские силовики планировали организовать атаку, схожую с нападеним на американский эсминец «Коул» рядом с Йеменом, передает ТАСС. Военные КСИР рассматривали атаку на базу СШ в качестве ответной меры на убийство командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Как полагают в АНБ, в «Аль-Кудс» хотели установить слежку за Форт-Макнейр и проникнуть на территорию базы, после чего убить американского генерала Джозефа Мартина – заместителя начальника штаба сухопутных войск США. После получения информации о планах КСИР были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на базе, отмечается в сообщении. В декабре прошлого года разведка США заподозрила Иран в подготовке удара. Напомним. командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации. Американцы усомнились в способности Байдена быть президентом США 22 марта 2021, 07:43

Фото: CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что вице-президент США Камала Харрис вскоре может сменить Джо Байдена на посту главы американской администрации. По мнению американских пользователей, выбор кандидатуры Байдена в качестве лидера Соединенных Штатов оказался неслучайным, и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис, передает РИА «Новости». «Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели – троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности», – утверждает MassiveMemberClub. «К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года – будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента», – высказался Kingdomofidiots. Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США. «Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону», – заявил Jeisele. «Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы», – подчеркнул NCBob460. «Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, – почти преступление», – отреагировал BidenDestroysAmerica. Напомним, в прошлый четверг Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, в субботу Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить. Онищенко ответил на заявление властей ЕС о «ненужности» «Спутника V» 22 марта 2021, 12:50

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, отвечая на заявление еврокомиссара о том, что Европе не нужна российская вакцина от коронавируса. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте. «В словах еврокомиссара о поставке вакцины мы не видим конкретных сроков, он их не называет. А «до июня» – это очень обширное понятие. Пока мы видим только беспрерывные скандалы и отказы стран, и это очень серьезно. А все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы, потому что любая затяжка с вакцинацией измеряется жизнями людей. Вот это еврокомиссару надо четко и ясно себе представлять, а все это – политиканство и заявления. Его разглагольствования – это жизни людей», – говорит Онищенко. Он также уверен, что те страны Евросоюза, которые отказываются от вакцины AstraZeneca и, особенно те, кто не поддерживают слова действующего еврокомиссара, должны просто поставить вопрос о соответствии Бретоном занимаемой должности. Несмотря на то, что вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была признана первой в мире зарегистрированной вакциной, Бретон утверждает, что Европа – первый континент в плане производства вакцин. «Ему нужно любыми возможностями пользоваться, а не ерунду говорить», – комментирует Онищенко. Кроме того, еврокомиссар заявил, что «у россиян проблемы с производством «Спутника V», и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам. «Чья бы корова мычала. Пусть он у себя сначала порядок наведет, а мы без него разберемся», – заключил Онищенко. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в мире, в том числе в Европе, пытаются политизировать применение российской вакцины от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V» 21 марта 2021, 18:50

Фото: MFA Russia/

Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Венгрия подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за своей позиции по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. «Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад», – передает слова министра RT. Как отметил Сийярто, все больше западных лидеров призывают внести российский препарат в список одобренных вакцин. По его мнению, многие европейские страны допустили ошибку, придав вакцинации идеологический характер. Также министр считает, что Евросоюз выбрал неправильную стратегию закупки вакцин, что подтверждается недостатком препаратов в европейских странах. 15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля. Ранее Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Россия выступила за создание коалиции стран против незаконных санкций 22 марта 2021, 04:56

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. «В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС. Лавров выразил уверенность, что любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, «заслуживают всяческой поддержки». «Такого рода инициативы должны поощряться. Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике», – подчеркнул министр. Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой. В Израиле допустили рассмотрение запроса России по бизнесмену Шпигелю 21 марта 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

Полиция Израиля допускает возможность рассмотрения запросов из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля, ранее его фармацевтическая компания сотрудничала с израильской Teva Pharmaceutical Industries, заявил официальный представитель ведомства Михаил Зингерман. «Насчет «поступали ли запросы» – мы не можем подтвердить или опровергнуть. Но если будут запросы – несомненно, рассмотрим», – рассказал Зингерман РИА «Новости». Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что на основании материалов оперативно-разыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», и других лиц. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. СММ ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника в Донбассе 21 марта 2021, 17:24

Фото: osce.org

Текст: Елена Мирошниченко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о том, что ее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал под обстрел близ подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Веселая Гора у линии соприкосновения в Донбассе. «Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалеку от Веселой Горы (на линии соприкосновения под контролем ЛНР – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в отчете ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что беспилотник был успешно приземлен, а затем команда СММ покинула этот район. В свою очередь, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинская сторона разместила бронетранспортер в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье, чтобы наблюдатели ОБСЕ не обнаружили его, а затем обстреляли беспилотник миссии. «Подразделения Народной милиции ведут круглосуточное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, находясь в постоянной готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – заявил Осадчий. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта. Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине 22 марта 2021, 09:42

Фото: Алексей Никольский/ТАСС,

CARLOS BARRIA/Reuters

Текст: Алина Назарова

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге. «Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС. Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она. Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она. Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром». Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия призвала к отходу от контролируемых Западом платежных систем 22 марта 2021, 05:58

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. «Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», – приводит слова министра иностранных дел ТАСС. Лавров объяснил необходимость «укреплять свою самостоятельность» попытками США ограничить возможности технологического развития и России, и Китая. «Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры», – отметил министр. «Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории». Исторический процесс все равно возьмет свое», – подчеркнул Лавров. Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой. Напомним, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты российской национальной платежной системы «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков. Японцев возмутил полет Ту-95МС над Тихим океаном 22 марта 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Читатели японского журнала Shukan Gendai выразили возмущение из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном. Издание Shukan Gendai опубликовало материал, посвященный действиям российских самолетов. Автор статьи увязал полет с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения и назвал его «неслыханной провокацией» и «демонстрацией силы». Публициста, как и его читателей, не смутило приведенное в его же материале сообщение газеты «Красная звезда», что полет был плановым и прошел «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Автор отмечает, что полет проходил, в частности, над Курильскими островами. Некоторые из японских читателей оставили под публикацией на агрегаторе Yahoo News Japan возмущенные комментарии, передает РИА «Новости». «К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова! На Россию следует смотреть, как на страну, желающую Японии бед», – написал Akp. «Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву. Это будет самое действенное», – призвал f*****. «Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России!» – заявил tos. «Россия, наконец, показала нам, что она является не потенциальным, а настоящим нашим противником! Японии срочно нужно заводить свои наступательные ракеты и атомное оружие. Иначе будет поздно! Японию превратят в выжженную землю! Полностью надеяться на Америку – это как вручать свою жизнь в руки другому человеку!» – призвал eti. Но были и те, кто не согласился со своими воинственными соотечественниками. «Прежде, чем публиковать такие статьи, вселяя в народ страх и разжигая в нем ненависть, не лучше ли нашему правительству и министру обороны попробовать политические методы решения проблем!» – написал pgh. Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-95мс 11 марта выполнили полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, на отдельных этапах их сопровождали японские истребители.