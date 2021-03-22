Песков рассказал, брал ли Путин ядерный чемоданчик на отдых

Необходимые средства связи, в том числе стратегической, всегда находятся при президенте Владимире Путине, где бы он ни находился, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, был ли у Путина с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.