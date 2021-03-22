В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1586, Санкт-Петербурге – 865, Московской области – 646.

Всего в стране выявлено 4 466 153 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 077 185 человек, из них 7790 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 361 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 95 391 человек.

Накануне, 21 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9299. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 15.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.