Власти Германии задумались о продлении карантина до 18 апреля

Ведомство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель настаивает на продлении действующих в ФРГ ограничительных мер до 18 апреля с целью сдерживания распространения коронавируса, сообщил телеканал n-tv.

Телеканал ссылается на проект резолюции по ситуации с пандемией, которую в понедельник обсудят глава правительства ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры германских регионов. В свою очередь Bild сообщает, что в регионах ФРГ, где на 100 тыс. жителей приходится 100 случаев заражения коронавирусом в неделю, будет введен ночной комендантский час. Школы и детские сады при этом продолжат работать, на дистанционное обучение предполагается переходить лишь в регионах, где за неделю будет фиксироваться 200 случаев заражения на 100 тыс. человек, передает ТАСС.

В проекте документа нет речи о возможных общих послаблениях карантина, но отмечается, что власти регионов могут запустить «ограниченные по времени пилотные проекты», чтобы «при условии строгих защитных мер и на основе концепции тестирования позволить открыть отдельные области общественной жизни». Ведомство канцлера ФРГ также предлагает разработать программу помощи туристической отрасли и смежным с ней областям.

Напомним, в странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. В субботу по всей Европе прошли акции против ограничений из-за COVID-19. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препараты Евросоюзом не состоятся.