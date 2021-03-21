Полиция Лондона задержала более 30 участников протестов против локдауна

В Лондоне на акции протеста задержаны 33 человека, большинство задержаний связано с нарушением режима карантина, сообщила полиция города.

В субботу в Гайд-парке в центре Лондона прошли протесты против ограничений из-за короновируса, а также в связи с убийством 33-летней Сары Эверард. Участники устроили марш по центральным улицам и вышли к британскому парламенту. Полиция призывала демонстрантов разойтись по домам, так как в стране действует локдаун из-за коронавируса.

Эверард исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон. Она возвращалась из гостей, но до дома не дошла. Через неделю обвинение в похищении и убийстве было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент, передает РИА «Новости».

Среди участников акции был замечен Пирс Корбин – брат экс-лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Отмечается, что протестующие бросали бутылки в сотрудников правоохранительных органов, а также атаковали полицейские автомобили, передает ТАСС.

Напомним, акции против ограничений из-за COVID-19 в субботу прошли по всей Европе. В странах Евросоюза был введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. Уже третий по счету общенациональный карантин был введен в Британии с 4 января.