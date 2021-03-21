Слоны подрались на арене Казанского цирка

Эксперты назвали причины и последствия дела Белозерцева-Шпигеля

«Политически ситуация у пензенского губернатора Белозерцева до сего момента развивалась достаточно неплохо. Он решил свои внутриэлитные проблемы», – заметил политолог Евгений Минченко, комментируя задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора Бориса Шпигеля по делу о взятках.

Возможны отставка пензенского губернатора Ивана Белозерцева с формулировкой «в связи с утратой доверия» и назначение врио главы региона, предположил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко газете ВЗГЛЯД. По его оценке, в течение ближайших нескольких недель станет известно, будут ли назначены досрочные выборы губернатора.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против губернатора Белозерцева. Он подозревается в получении взятки на сумму более 30 млн рублей, сообщила пресс-служба СК России. Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил, что обыски и допросы проводятся у губернатора, у двух его сыновей, в здании администрации, а также у ряда должностных лиц областной исполнительной власти.

Кроме того, дело возбуждено против главы группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывшего члена Совета Федерации Бориса Шпигеля и ряда других лиц. По версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании, сообщил источник «Интерфакса».

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от экс-сенатора Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Следователи полагают, что взятки передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении контрактов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

«У Белозерцева были проблемы в начале прошлого года – тогда, напомню, был арестован региональный министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков», – напомнил Минченко. Экс-главе пензенского минсельхоза и его заму инкриминируют махинации с бюджетными средствами.

«Но в течение весны Белозерцев решил свои внутриэлитные проблемы. Ему дали добро, чтобы он шел на выборы – и в сентябре 2020 года он избрался на новый срок с достаточно неплохим результатом», – заметил политтехнолог. По данным Центризбиркома, за переизбрание губернатора, который руководит регионом с 2015 года, проголосовали 78,72% избирателей.

«Еще раз отмечу, с политической точки зрения ситуация развивалась достаточно неплохо. Что же касается проблем с правоохранительными органами, то это другая история», – резюмировал эксперт.

Задержанный по тому же делу, что и Белозерцев, экс-сенатор Шпигель исторически был тесно связан с Пензенской областью, отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Еще с конца 1990-х компания Шпигеля «Биотэк» работала с местным фармпредприятием «Биосинтез». «Затем он начал реализовывать в регионе эксперимент по «прорывному» лекарственному обеспечению. Под эту сурдинку в 2003 году был делегирован губернатором Василием Бочкаревым в Совет Федерации, где пробыл 10 лет. Параллельно – купил областную «Фармацию»», – указал Хинштейн.

Белозерцев – первый задержанный в этом году губернатор, констатировал Хинштейн. «Предполагаю, не последний», – добавил депутат Госдумы.

«Понятно, что работа по выявлению коррупционеров в России ведется системно, – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. – Губернаторы в России находятся в сфере особого внимания – те люди, которые непосредственно возглавляют регионы, управляют бюджетами, определяют исполнение многих федеральных политик».

При этом, добавил собеседник, не следует политизировать решения по привлечению того или иного регионального руководителя к ответственности. «Как только у силовиков появится доказательная база, достаточная для возбуждения уголовного дела, они приступают к оперативному реагированию»,– рассуждает Баширов. Ситуация, при которой госслужащие оказываются замешаны в махинации с госконтрактами, совсем не редка, заметил эксперт.

«Как правило, от того, как чиновник составляет условия проведения конкурса или условия получения некоего контракта, зависит ­– кто выиграет, – указал Баширов. – Могут быть введены критерии, которые не позволят конкурирующим компаниям получить госконтракты. Тогда выигрывает кто-то, кто выгоден данному чиновнику – и он может назвать определенную цену, которая, как правило, бывает выше, чем у конкурента. Соперников отсекают по формальным признакам. После этого и образуются суммы в наличных, подобные тем, что были – насколько известно – найдены у Белозерцева на рабочем месте и по месту жительства».

Дело Белозерцева – Шпигеля получит межрегиональный характер и станет первым в своем роде, отмечается в публикации принадлежащего Баширову Telegram-канала «Политджойстик». «Биотэк» Шпигеля получала медицинские госконтракты во многих регионах России и все они будут подвергнуты ревизии», – делается прогноз автором.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в Следственном комитете.

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