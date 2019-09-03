На видео попала жестокая драка слона и носорога

Драка слона и самки носорога, защищавшей детеныша, в Национальном парке Крюгера в ЮАР попала на видео.

На видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале парка, слон приближается к самке носорога и ее детенышу, которые стоят рядом с водопоем. Заметив приближающегося слона, носорог кинулась на него в попытке отогнать от своего потомства. Слон же начал атаковать ее. Детеныш носорога едва не пострадал в драке, но сумел вовремя отбежать. Мать-носорог и детеныш были вынуждены спасаться бегством, непродолжительное время их преследовал слон, однако потом отстал.

Ранее на видео попало нападение льва на дрессировщика в цирке Запашных.