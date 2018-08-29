Нападение льва на дрессировщика в цирке Запашного попало на видео

Директор Большого московского цирка Эдгар Запашный рассказал, что на участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «Идол-2018» в ходе репетиции напал лев.

«Дрессировщик Алексей Макаренко, который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж», – написал Запашный в своем Instagram. Глава цирка также опубликовал видео нападения.

Публикация от Эдгард Запашный (@zapashny.ru) 29 Авг 2018 в 4:19 PDT

По его словам, по правилам техники безопасности животных всегда уводят из манежа по одному, в определенном порядке. Однако один из львов решил напасть на другого, когда того вели по коридору. Ассистенты перегородили хищнику дорогу, чтобы избежать драки между львами.

«Разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает», – добавил Запашный.

В начале августа глава цирка рассказывал, как на него напала тигрица по имени Жанна.