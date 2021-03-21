|
|
Ученые назвали собак опасными для человечества
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Ученые считают, что собаки негативно влияют на окружающую среду, оставляя после себя значительный углеродный след, об этом пишет L’Express.
Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин выяснил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США. Ученый подсчитал, что в сумме количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года. Об этом сообщает РИА «Новости».
В свою очередь, профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета высказал предположение о том, что углеродный след от собак зависит от того, где они живут.
«Средняя собака (от десяти до 20 килограмм) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны – в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны – в Японии», – рассказал Мартенс.
Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон поспешила заверить, что все не так пессимистично, по ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности. При этом все ученые сошлись в мнение о том, что большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка.
Эксперты предположили, что в этом случае люди, чтобы помочь планете, должны как минимум не перекармливать питомцев.
Ранее испанские ученые рассказали, что собака в качестве домашнего питомца способствует социальному и эмоциональному развитию детей.
Международные эксперты: Агрессия Байдена может иметь тяжелые последствия для США
|
|
Своими последними высказываниями в адрес Владимира Путина Джо Байден пытается посеять раздор в российском обществе, это отчаянная попытка президента США скрыть недавние успехи России в борьбе с Covid-19, а непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише, считают европейские политики и эксперты.
Депутат немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Стефан Койтер назвал «тревожным знаком» слова президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC о президенте России Владимире Путине. «Байден пытается посеять раздор в российском обществе, дискредитируя российского президента, как это пытались делать многие западные правительства в связи с [Алексеем] Навальным», – считает политик.
По его словам, на Западе «слишком часто называют российское правительство коррумпированным и неэффективным». «На мой взгляд, россияне гораздо лучше справились с последствиями коронавируса, чем многие страны Запада. Качественные вакцины, которые разрабатываются в России и производятся в больших количествах, стали основным конкурентом американских вакцин», – уверен Койтер.
Итальянский аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтуць уверена, что обвинения в адрес президента Путина «неприемлемы прежде всего потому, что они касаются проблемы, относящейся к внутренней политике России, которая в силу этого должна решаться страной в условиях абсолютной автономии, как в случае с судебными процессами в США над ее гражданами». «Президент Байден обвиняет Россию во вмешательстве, но при этом политика США дестабилизировала целые регионы на протяжении многих лет, например, Ближний Восток. Более того, США в своих политических действиях, намного превосходящих поступки России, совершили явную попытку саботажа, направленную против приобретения вакцины «Спутник» некоторыми странами, в частности, Бразилией», – заявила эксперт Asrie.org.
Она убеждена, что обвинения Байдена не только не подкрепляются неопровержимыми доказательствами причастности Кремля к отравлению блогера Алексея Навального, они в целом лицемерны и «его агрессивная политика и полное отсутствие навыков дипломатии в отношениях с теми, кого он считает врагами, могут иметь тяжелые последствия даже для игрока такого масштаба, как США».
Итальянский политолог, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE Analytica) Джулиано Бифольки считает, что обвинение Байдена не только нарушает все дипломатические правила, но и подчеркивает, «насколько нынешний президент Соединенных Штатов настроен на конфликт с Российской Федерацией». «Однако на геополитическом уровне нападки на президента России выглядят как отчаянная попытка Байдена скрыть недавние успехи России, достигнутые как в борьбе с Covid-19, так и на международной арене», – уверен политолог.
По его словам, тональность конфликта между Белым домом и Кремлем многих заставила задуматься, не переживаем ли мы начало новой холодной войны, которая рассматривает СМИ как основное оружие. «Непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише и больше не способны вызвать сенсацию, да и поддержка Навального со временем превратилась в очередную тщетную попытку подорвать авторитет Путина», – пишет Бифольки в блоге European Affair.
Итальянский политолог, эксперт по международным отношениям и геополитике Орацио Мария Ньера заявил журналистам, что «такие резкие заявления, как заявление Байдена, трудно найти даже в эпоху холодной войны, и это отнюдь не хороший знак». «Мир переживает фазу все большего закрытия в блоках, что, очевидно, также будет иметь последствия в сферах торговли, научных исследований и коммуникаций. Мы, безусловно, наблюдаем крупные трансформации, для которых эти события являются лишь эпифеноменом», – прогнозирует эксперт.
Директор издания Giornalesm (Сан-Марино) Марко Северини считает, что обвинения Байдена «столь же смехотворны, сколь и ложны, несмотря на доклады разведки». «На моей памяти в последнее время никто не доходил до столь низких проявлений в политическом противостоянии с Россией», – отметил Северини.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
Россия обвинила Британию в нарушении соглашений по ядерному оружию
|
|
Решение Лондона увеличивать число ядерных боеголовок нарушает ряд международных соглашений, заявил посол России Андрей Келин.
Он заявил, что это намерение «вызвало большое удивление во всем мире», в том числе у американских экспертов. «Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» – заявил Келин, указав, что увеличение числа «боеголовок на 40%» нарушает «договор о нераспространении и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок».
Он заявил, что Лондон должен вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. Сейчас Россия ведет переговоры с США, которые «требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях». Россия предлагала в ответ «подключить также Великобританию и Францию», но «исходила из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал». «А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на LBC.
Келин считает, что власти Британии «уничтожили основную часть наших отношений». Страны продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения «практически мертвы», так как британская сторона выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у Москвы.
Посол назвал неконструктивной позицию Лондона, который делает упор на обвинениях в нарушении прав человека. Келин подчеркнул, что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека», у «каждой страны есть свои проблемы и свои подходы», это «сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства». Он указал на ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Келин заявил, что Лондон в британском «комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства вообще не упоминает диалог с Россией». «Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», – сказал он.
Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии говорится, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украину предупредили о последствиях ареста акций «Мотор Сич»
Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия «Мотор Сич» приведет к оттоку иностранных инвестиций, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз, заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В партии указали на то, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.
«Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее «в нужные руки». Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», – заявляет ОПЗЖ.
В субботу Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций компании «Мотор Сич», в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В Службе безопасности Украины (СБУ), которая предоставила суду материалы в пользу ареста имущества, отметили, что предприятие продолжит работать и выполнять обязательства в рамках производственных заказов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины. В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В январе 2021 года СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В марте китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским.
Собчак поругалась с «Дождем» из-за «скопинского маньяка»
|
|
Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в соцсети опубликовала пост, в котором осудила повышенное внимание СМИ к «скопинскому маньяку» Виктору Мохову, сообщив, что телеведущая Ксения Собчак повезла его на могилу матери. Собчак резко ей ответила.
«Парадоксальным образом он вышел, как селебрити. Какое-то ток-шоу Первого сразу заплатило ему 2 миллиона, Ксения Собчак повезла его на могилу матери( боюсь задумываться, зачем), все хотели больше, больше жутких подробностей», – написала Монгайт на своей странице в Facebook (авторская орфография здесь и далее сохранена).
На публикацию отреагировала Собчак, отметив, что телеканал «Дождь» занял такую позицию потому, что не смог бы сделать интервью с Моховым. «Вы бы не могли взять с ним интервью. Он недоступен. И вам это известно. А Катя (пострадавшая от маньяка девушка – прим. ВЗГЛЯД) дает интервью всем. Поэтому вы вдруг заняли «этическую» позицию. Давайте так: найдите его, как журналисты, договоритесь об интервью, а потом откажитесь. А то мне нравится эта «этическая позиция» когда лицемерие перекрывает профессию», – отметила телеведущая.
В свою очередь в комментарии под постом Монгайт журналист Сергей Ерженков, работающий в команде Собчак, признался, что это он возил Мохова на могилу матери и в другие места. «И так бы сделал любой нормальный репортер, имевший к нему доступ. Странный у тебя пост. Продиктованный тем, что Мохов не дал вам интервью. Если бы дал, вы бы его ровно по тем же местам повезли», – написал Ерженков.
Он также обратил внимание на то, что Монгайт в своей публикации осудила журналистов, которые берут интервью у Мохова, однако не критикует общение СМИ с его жертвами.
Кроме того, Собчак подчеркнула, что не пыталась взять интервью у «скопинского маньяка». «Обожаю твои рассуждения об «Этической позиции». Наверное, трудно представить, но мы не хотели и не пытались взять интервью у Мохова. и не потому что мы не можем спродюсировать такого востребованного героя, а потому что не считаем это нужным. При этом мне очень интересно, кто же звонил от имени Дождя Мохову во время вашего интервью. Никто не признается. Разве что его тайный поклонник. Но если вы делаете фильм о психологии маньяков и распаде личности, то, конечно, без Мохова никак. Просто мне этот ракурс глубоко- неприятен и неинтересен», – написала Собчак.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Собчак якобы встречалась с Моховым в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области, а позже вместе со съемочной группой посетила дом «скопинского маньяка». После этих сообщений Собчак раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. В свою очередь Собчак опровергла сообщения о встрече в ресторане со «скопинским маньяком», уточнив, что встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным, который 17 лет назад занимался этим делом.
Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.
Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.
Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России
|
|
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами, сообщила пресс-служба правительства страны.
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», – цитирует ТАСС Борисова.
По его словам, операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.
«Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО… Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», – подчеркнул премьер.
Ранее посольство России в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек.
Местные СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.
Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».
Байден заявил, что вице-президент США Харрис умнее него
Президент США Джо Байден заявил, что американская вице-президент Камала Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей добавить нечего, сообщили СМИ.
Об этом Байден заявил сотрудникам Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, когда представил Харрис, чтобы та ответила на некоторые вопросы, сообщает The Mediaite.
«К этому нечего добавить, господин президент», – ответила Харрис.
Ранее глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов.
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
На этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно, как защититься от схем аферистов с переводами «по ошибке»
|
|
В Банке России и кредитных организациях россиянам рассказали, как защититься, если на банковскую карту пришел перевод от неизвестного, который требует его вернуть.
Мошенники «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Такие схемы используются для последующего незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом, пояснили суть аферы в Промсвязьбанке (ПСБ), передает РИА «Новости».
По словам замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатоля Брагина, чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги на условиях мошенников, они используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом. Клиент, как подчеркнул Брагин, ни в коем случае не должен предпринимать самостоятельные попытки урегулировать сложившуюся ситуацию.
«Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», – заявили в банке «Ак Барс».
В Банке России рекомендовали придерживаться нескольких простых правил. «Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», -–указал регулятор.
При этом получившему деньги клиенту, в свою очередь, необходимо также позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем тоже написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно, заявили в ЦБ.
Ранее стало известно, что мошенники в многочисленных схемах обмана россиян стали активно использовать переводы «по ошибке».
Тимати извинился и объявил о «закрытии» шоу «Холостяк»
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил о «закрытии» шоу «Холостяк», участником которого он стал в новом восьмом сезоне.
«Я вынужден закрыть проект «Холостяк». Тем более вы уже рассекретили финал», – написал он в своем Instagram.
Тимати разместил видео, в котором заявил, что удаляет с YouTube-канала первый выпуск шоу, который вызвал «возмущение и негодование» в соцсетях.
Рэпер также извинился перед зрителями, которые считают неприемлемым такой формат шоу. «Извините, что таким холостятским форматом я мог задеть столько чувств, привлечь к себе столько внимания», – сказал Тимати.
При этом телеканал ТНТ пока официально не подтвердил слова музыканта.
-
Напомним, модель Анастасия Решетова сообщила о расставании с рэпером Тимати (Тимур Юнусов) после шести лет отношений. Позже стало известно, что Тимати стал участником шоу.
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни, сообщила гендиректор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.
«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нем говорится, что «Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)», – цитирует ТАСС Игнатенко.
«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», – говорится также в письме. В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России.
Нестеренко родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965-м – Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год – солист Большого театра.
Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Спел более 50 ведущих партий. В последние годы жил в Вене и в Москве.
СМИ сообщили о бедственном положении бывшей жены Ефремова
С тех пор, как актера Михаила Ефремова осудили по делу о смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, кроме артиста «о женщине некому позаботиться», говорится в эфире НТВ.
По данным телеканала, она проживает в «грязной и неухоженной» квартире, передает РИА «Новости».
«Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда», – рассказала Качалина.
Бывшая супруга Ефремова подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы она платила алименты на содержание матери. При этом женщина пообещала, что «дождется актера из тюрьмы».
Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Названа самая безопасная для здоровья поза для сна
|
|
Сон на правом боку с немного подогнутыми ногами и руками – самая полезная для здоровья поза для сна, считает врач-невролог Евгений Соков.
Он объяснил в интервью «Аргументам и Фактам», что именно в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими. Также врач рассказал, что сон на животе может навредить здоровью, так как в такой позе голова поворачивается на бок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее. Помимо этого, он призвал отказаться от сна на спине.
«Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», – рассказал он. Что касается подушки для сна, «плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости», считает невролог.
Сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с десяти часов вечера до шести утра.
Ранее американские ученые предложили пять способов улучшения качества сна, которые помогут избежать негативного влияния на сердечно-сосудистую систему и мозговое кровообращение.
Американцы не поверили в способность Байдена соперничать с Путиным
|
|
Зрители телеканала Fox News считают, что глава американского государства Джо Байден не сможет держаться на равных в публичной дискуссии с президентом России Владимиром Путиным.
В комментариях на сайте Fox News пользователь JackStephens17 заявил, что Путин «протер бы пол» Байденом. Kay Jay выразил уверенность, что Путин «обязательно будет играть против Байдена», а тот не сможет «противостоять» российскому лидеру. «Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы», – приводит РИА «Новости» сообщение Pocahantas.
TSGT_USAF выразил удивление, что глава США «отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы», но признал, что «от Байдена этого стоило ожидать». По мнению TSGT_USAF, «это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится». Iceberglettuce считает, что «Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде».
BeeMack заявил, что «Байден очень занят» – «никак не может собрать паззл из 200 кусочков». «Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!» –заявил Deplorable_Neanderthal.
В четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции оценили перспективы одобрения «Спутника V»
|
|
Франция открыта для российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, заявил госсекретарь по делам Европы при французском МИДе Клеман Бон.
Он заверил, что Париж «не проводит какой-то антироссийской политики». Однако Бон подчеркнул, что «не может идти и речи о том, чтобы прививать этой вакциной людей без того, чтобы она прошла научную апробацию». При этом Франция будет использовать «Спутник V», если «вакцина получит разрешение на применение», передает ТАСС со ссылкой на BFM.
Бон подчеркнул, что «у Франции существуют и реальные решения – это вакцина Pfizer», по которой «подписаны дополнительные контракты». Он призвал «не увлекаться миражами». «В ближайшее время у нас не будет ни китайской, ни российской вакцины», – сказал Бон, пояснив, что «Спутник V» получит разрешение не ранее, чем через «несколько недель».
«То есть надо рассчитывать на период апреля-мая», – сказал он, отметив, что «в целом же такие процедуры обычно занимают примерно два месяца». Кроме того, по его словам, существует «и вопрос о производстве российской вакцины». Бон указал, что «в Италии, например, одна компания уже заявила, что способна выпускать» ее. «И если будет проведена сертификация вакцины и начато ее производство в Европе, это очень хорошо», – заявил он.
Бон также подчеркнул, что «по китайской вакцине заявка до сих пор не подана в Европейское агентство лекарственных средств». Госсекретарь заявил, что она не используется во Франции не из-за «бюрократических или административных проволочек» со стороны Европы. «Мы не будем прививать людей вакциной, которая не прошла проверку наших экспертов и европейских инстанций», – сказал он.
Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что французское правительство должно как можно быстрее разрешить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Эстрози напомнил, что «около полусотни стран уже используют эту вакцину, и кампания по вакцинации населения там проходит хорошо».
Радикалы написали «лох» на офисе Зеленского в Киеве
|
|
Украинский журналист и телеведущий Богдан Аминов выразил возмущение вандализмом в отношении офиса президента Украины в Киеве со стороны участников акции в поддержку радикального националиста Сергея Стерненко.
Аминов опубликовал в Facebook снимки задания. Стены и двери офиса президента покрывают надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. По мнению Аминова, «те, кто это сделал, не имеют ни малейшего уважения к государственности Украины». Он отметил, что президентом может оказаться как «успешный реформатор», так и «горе-популист», но «само здание без фамилий – это один из институтов государства», который должен быть «неприкосновенен». «Есть претензии к Зеленскому – высказывайте Зеленскому. Но причем здесь государственный институт?» – заявил он, назвав поведение радикалов «племенным варварством».
Акция завершилась. По информации ее организаторов. пострадавших и задержанных нет. Полиция и бойцы нацгвардии заняли места под стеной здания и центрального входа, которые они ранее покинули под напором радикалов, передает ТАСС.
Напомним, акцию устроили в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России), приговоренного к семи годам заключения. Около 3 тыс. человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали и «Зе – в отставку!».
В 2019 году Зеленский прибыл в район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе. Там он разругался с националистами, заявив им, что он «не лох»: «Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери».
Армения купила у России Су-30СМ без ракет
Армения приобрела у России истребители Су-30СМ, но не купила к ним боеприпасы, сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян.
Он заявил: «Да, мы купили самолеты и, да, не успели до войны купить ракеты». При этом Пашинян возложил ответственность за ситуацию на предыдущую власть: «Купили бы самолеты вы, а мы бы купили ракеты». О том, что «самолеты стоят здесь без боеприпасов» заявлял бывший главный военный инспектор страны генерал-полковник Мовсес Акопян, передает «Интерфакс».
Напомним, очередной политический кризис в стране спровоцировали слова Пашиняна, когда он подверг сомнению боевые качества оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», полученных от России его предшественником Сержем Саргсяном. Позднее Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров». В Москве дали понять, что извинения приняты и что конфликт исчерпан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД