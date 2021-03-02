Ученые предсказали катастрофу атмосферы Земли

Пушков: Пребывание в ПАСЕ ухудшает отношения России с европейскими странами

«Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы нашей делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна быть готова уйти из этой структуры на фоне разногласий с Западом.

«Отношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) отражают общее состояние наших отношений с Евросоюзом. Хотя ПАСЕ объединяет 47 государств европейского континента, но большая часть представленных стран – это либо члены ЕС, либо страны, которые хотят вступить в Евросоюз. У Евросоюза там большинство», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, экс-глава делегации России в ПАСЕ.

В отношениях ЕС и России сейчас обострились разногласия, которые особенно резко проявились во время недавнего визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, констатировал собеседник. «Атмосфера напряженности умножается в ПАСЕ, где особенно значительные антироссийские силы. Кроме того, в ПАСЕ в наиболее очерченном виде выступают наружу ценностные и доктринальные противоречия с Россией, которые не столь заметны на уровне двусторонних межгосударственных отношений», – отметил Пушков. Этим пониманием и продиктовано нынешнее заявление главы российской делегации, указал сенатор.

Руководитель группы российских парламентариев в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в понедельник, что Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение Устава СЕ в отношении России. По мнению российских представителей, упомянутая процедура (которую ПАСЕ закрепила в регламенте в январе, причем Россия отказалась поддержать эту поправку) дает антироссийски настроенным делегатам возможность обвинить Москву в нарушении Устава СЕ.

«Я возглавлял делегацию с 2012 по 2016 год, и очень хорошо понимаю, почему Толстой ставит так вопрос, – подчеркнул Пушков. – Пребывание в ПАСЕ фактически только ухудшает отношения между нами и европейскими странами. Те, кого страны Европы делегируют в Парламентскую ассамблею – это люди идеологического склада, которые выступают за то, чтобы Россия подчинялась предписаниям европейских структур».

Предписания эти – самые абсурдные, например, отказаться от Крыма, вывести наших миротворцев из Приднестровья, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии,

заметил Пушков.

Сугубо догматические заявления ставятся в ПАСЕ выше задач сотрудничества. И в этих условиях нащупывать какую-то почву для взаимодействия нашей делегации исключительно сложно. Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – подчеркнул Пушков.

«Правительства некоторых стран Евросоюза – таких как Венгрия, Финляндия, Австрия, Франция, Италия – рассматривают Россию не только в идеологическом разрезе, с точки зрения догматов либерализма, но и в геополитическом контексте. Оценка происходит с точки зрения выгоды в торговле, возможных инвестиций. Если говорить о Германии, то и с точки зрения участия в крупных проектах, в том числе по поставкам топлива – таких, как «Северный поток – 2». Учитывается влияние России на ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии, ее роль в решении проблемы ядерной программы Ирана. В исполнительной власти ряда европейских стран понимают, что Россию нельзя воспринимать чисто идеологически, ее нужно воспринимать как крупный фактор в мировой политике», – указал сенатор.

Но на площадке ПАСЕ господствует чисто идеологическое восприятие России, констатировал собеседник. «Поскольку Россия не соответствует жестким предписаниям европейских институтов, то повышенная агрессивность по отношению к России становится выражением такой чисто идеологической позиции. Позиции, не обремененной другими важными факторами, которые вынуждены принимать во внимание руководители ведущих европейских стран», – отметил Пушков.

Нынешняя ситуация имеет прецедент, подчеркнул сенатор. Он напомнил, что в 2014 году российская делегация покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в знак протеста против санкций, принятых ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. «В 2015 году мы вернулись в Парламентскую ассамблею. Но поскольку на первой же сессии, в январе того года, санкции были возобновлены, мы приняли решение уйти из ПАСЕ надолго – до того момента, пока с России не будут сняты эти ограничения», – заметил Пушков. Вне ПАСЕ Россия находилась до 2019 года.

«В позапрошлом году, несмотря на усилия Украины, Польши, Прибалтийских государств и ряда депутатов от других стран, ведущие государства Европы приняли решение, что есть смысл не применять санкции к России, чтобы она могла вновь вернуться в Парламентскую ассамблею. Иначе ситуация была чревата уходом России из Совета Европы как такового», – указал сенатор.

«В Париже, в Берлине и других столицах, более значительных, чем Варшава или Вильнюс, было решено, что терять Россию в качестве члена Совета Европы – означает понизить роль этой организации», – отметил Пушков. По его оценке, ведущие страны – члены ПАСЕ резонно рассудили, что не следует терять самую крупную и влиятельную с точки зрения мировой политики страну-участницу. «Тогда нам было предложено вернуться без всяких условий и без санкций в наш адрес, что мы и сделали», – напомнил Пушков. Но, констатировал сенатор, наша делегация довольно быстро обнаружила, что идеологически-пропагандистский контекст, в который она попала, фактически не изменился.

«Никакой воли к сотрудничеству, к диалогу у подавляющего большинства членов ПАСЕ не наблюдается.

Парламентская ассамблея по-прежнему использует пребывание нашей делегации в качестве предмета для идеологических атак

и для бесконечных обвинений в адрес России, которые исключают поиск взаимопонимания», – констатировал Пушков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. В понедельник в Совете Федерации обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных.

При этом глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение».

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