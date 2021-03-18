Карелин объяснил слова Байдена завистью к достижениям России

В КНДР отказались «тратить время» на контакты с США

Северная Корея не станет «тратить время» и отвечать на попытки США установить контакт, пока в Вашингтоне продолжают угрозы и враждебную политику, а на силу Пхеньян ответит силой, заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

Чхве Сон Хи подтвердила, что в последнее время США через разные каналы, такие как электронная почта и телефонное сообщение, пытались установить контакт с КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Американская сторона также пыталась связаться накануне начала совместных военных учений с Южной Кореей, но, по словам дипломата, эти попытки являются лишь «игрой» с целью выиграть время, поэтому Северная Корея больше не видит необходимости отвечать на запросы США.

«Мы уже осветили позицию: если США не откажутся от враждебной политики против КНДР, не могут состояться никакие корейско-американские контакты и переговоры. Поэтому мы и впредь будем продолжать игнорировать такие попытки контакта со стороны США», – заявила она.

Чхве Сон Хи отметила, что для диалога нужна атмосфера, в которой стороны могут сесть за один стол на равных, но новая администрация США лишь озвучивает «сумасшедшую теорию угрозы со стороны Северной Кореи и «необдуманный вздор» о полной денуклеаризации». Также она подчеркнула, что США говорят о санкциях, дипломатическом давлении и настраивают международное сообщество против КНДР.

«Военное ведомство США продолжает скрытую военную угрозу, мобилизуя порядочные разведывательные средства, они шпионят за нами, и несмотря на единогласную озабоченность и протест внутри и вне страны, открыто начали агрессивные совместные военные учения, нацеленные на нас (...) Если им не терпится хоть раз встретиться с нами, то следует первым делом исправить дурную привычку и с самого начала изменить подход», – подчеркнула дипломат.

Она назвала попытку США установить контакт «мелким и дешевым трюком» для выигрыша времени и направления общественного мнения «по ложному пути»: «Сидеть за одним столом с США, которые не готовы даже воспринять и принять перемены и новое время, это лишь потеря ценного времени».

Она добавила, что с нетерпением ждет, какую еще «ерунду» госсекретарь США Энтони Блинкен будет говорить в ходе визита в Южную Корею, после того как в Японии он «галдел» о разных вариантах давления на КНДР.

По ее словам, КНДР с радостью примет «любимые США санкции», а тем лучше заранее подумать о последствиях своей враждебной политики: «Мы уже ясно выразились, что будем относиться к США по принципу (отвечай) «силой на силу», «добром на добро».

Ранее стало известно, что американские дипломаты не смогли связаться с северокорейскими коллегами.

В начале января северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал главным врагом КНДР США. Он заявил, что политика Вашингтона в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет американскую администрацию. По словам Ким Чен Ына, США смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений».

Он также подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть политику в отношении КНДР «по всем направлениям».

Предстоит определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова, новый инструментарий включает и дальнейшие санкции против КНДР, а также дипломатические стимулы, заявил Блинкен.