В России выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

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Захарова: США должны ответить на базовые вопросы

18 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Когда доходы россиян снова начнут расти

Экономисты рассказали, кто в пандемию затянул пояса потуже Гавриил Григоров/ТАСС
Состоятельные россияне, оказывается, потеряли в год пандемии больше, чем люди с меньшими доходами. Такой вывод делают экономисты. Чем же объясняется такой парадокс и когда доходы россиян восстановятся до докризисных уровней? Подробности...
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Байден устроил истерику от безысходности

Джо Байден продолжает заигрывать со своими избирателями во вред отношениям с Россией REUTERS/Tom Brenner
Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Чем же была вызвана такая агрессивная риторика президента США и как Москве реагировать на столь беспрецедентные в дипломатической и политической практике заявления? Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

У нынешнего германского руководства действительно есть моральные долги перед Россией и Украиной REUTERS/Stefanie Loos
Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Где у телевидения дно

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин, журналист
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

30 лет назад прошел референдум обреченных

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
В несуразицах с союзным референдумом 1991 года мы видим не политическую волю и не план преодоления кризиса, а расписку в беспомощности. Это была заявка на самоликвидацию советско-союзной формы государственности – то есть сразу двух её составляющих одновременно. Подробности...
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Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

В США предложили отдать Украину России

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    В России выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

       18 марта 2021, 11:16
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1934, Санкт-Петербурге – 918, Московской области – 537. Всего в стране выявлено 4 428 239 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 037 036 человек, из них 12 061 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 460 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 824 человека.

    Накануне, 17 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8998. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 805.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф


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    Еврокомиссар прояснил перспективы «Спутника V» в Европе

    17 марта 2021, 15:57

    Текст: Алина Назарова

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    «Среди вакцин – кандидатов (на применение в ЕС), конечно, есть «Спутник V». Это, безусловно, хорошая вакцина, русские – довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», – сказал он на брифинге, трансляция которого велась в Twitter ЕК.

    Так Бретон ответил на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российской вакцины для компенсации этого дефицита, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.

    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    В Польше вводится тотальный локдаун из-за коронавируса

    17 марта 2021, 17:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

    «У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», – цитирует Недзельского РИА «Новости».

    По его словам, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы.

    Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.

    «Сегодня мы под впечатлением от превышения очередного психологического порога, что касается числа заболевших. Темп распространения вируса не снижается, а третья волна пандемии ускоряется. В отношении этой ситуации мы должны предпринять решительные шаги», – добавил глава ведомства.

    Главной причиной таких темпов распространения заболевания, по его словам, является британский штамм вируса. «Процентная составляющая британской мутации уже достигла 52%», – пояснил министр.

    За последние сутки в стране подтвердился коронавирус у 25 тыс.52 человек, число новых случаев по сравнению с прошлой средой выросло на тысячи.

    В начале марта несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса выявили в Белоруссии. По данным белорусских властей, первые образцы этого штамма проникли в страну из Польши, Украины и Египта.

    Коментарии (15)
    Вирусолог назвал причину для роста заболеваемости COVID вопреки весеннему потеплению
       17 марта 2021, 18:45
    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    В весенний период заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжит снижаться. Но если люди не будут вакцинироваться, то количество инфицированных снова начнет расти, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

    Количество заболевших в России постепенно снижается. Так, по данным на 17 марта, за сутки выявлено практически 8998 новых случаев коронавируса, что на 395 случаев меньше, нежели днем ранее

    «Сейчас заболеваемоость коронавирусной инфекцией будет снижаться. В России падение заболеваемости идет последние недели. Поэтому, думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится», – говорит Альштейн.

    Он отметил, что пока затрудняется сказать, как снизится ежесуточное количество заболевших в день. Но при этом уверен, что число заболевших стабилизируется на каком-то уровне. 

    «Достигнув определенного уровня, заболеваемость пойдет ровно. Но она опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», – считает вирусолог.

    В качестве еще одной угрозы Альштейн называет появление и распространение новых штаммов вируса, которые могут быть более заразными. Тем не менее врач прогнозирует, что эпидемия все-таки продолжит идти на спад.

    Ранее ученые пришли к выводу, что весенний сезон поспособствовал быстрому распространению коронавирусной инфекции в 2020 году.

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    Попова призвала носить маски привитых и переболевших COVID

    17 марта 2021, 21:17

    Текст: Ксения Панькова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса.

    По ее словам, даже у человека, имеющего иммунитет к коронавирусу, на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться живой и способный заражать других людей вирус.

    «Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят. Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, может ли привитый человек или переболевший быть носителем вируса, передает РИА «Новости».

    При этом передача коронавируса от человека к человеку чаще всего, как отметила Попова, происходит внутри семьи. «Вот соблюдать правила внутри семьи, дома у себя в случае, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились. Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить. Если есть свободная комната, у него должна появиться эта отдельная комната, куда никто больше не ходит», – добавила глава Роспотребнадзора.

    Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что москвичи и гости столицы, вероятнее всего, продолжат носить маски и перчатки весь год.

    Напомним, в феврале Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.

    Кроме того, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.

    Коментарии (21)
    «Спутник V» поддержали главы трех регионов Германии
       18 марта 2021, 05:56
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министры трех федеральных земель Германии – Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии – поддержали российскую вакцину «Спутник V», сообщили издания редакционной группы Funke.

    «По таким вопросам, как здравоохранение, медицина и вакцины, важную роль играет доверие. Россия в плане науки – большая страна. И у меня нет сомнений, что ученые там смогли создать эффективную вакцину», – приводит ТАСС слова премьера Саксонии Михаэля Кречмера. «Вакцину нужно допустить», – подчеркнул политик.

    Глава Тюрингии Бодо Рамелов со своей стороны сказал, что «зависимость от [вакцины компании] AstraZeneca делает германскую прививочную кампанию уязвимой». «Поэтому важно наконец-то рассмотреть тему «Спутника V», – сказал он. Политик выступил против политического решения относительно российской вакцины.

    «Когда речь идет о здоровье, то происхождение вакцины не должно играть роль, – сказал премьер Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф. – Когда я был ребенком, я получил российскую вакцину от полиомиелита, и никаких проблем не было».

    Напомним, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

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    Умер президент Танзании Магуфули

    18 марта 2021, 00:14

    Текст: Антон Никитин

    Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62 году жизни, сообщило Reuters.

    «Президент Объединенной Республики Танзания, достопочтенный доктор Джон Помбе Джозеф Магуфули умер от болезни сердца в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе (столица Танзании), где он проходил лечение», – приводит ТАСС слова вице-президента Танзании Самии Хасан Сулуху.

    Британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису сообщила 10 марта, что 61-летний Магуфули находится в больнице в Кении в связи с коронавирусом и проблемами с сердцем.

    Напомним, 2 декабря 2020 года умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен. По словам родственников политика, причиной смерти бывшего французского лидера стало вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). В ноябре того же года из-за вызванных коронавирусом осложнений умерла супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

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    Канцлер Австрии призвал ЕМА к скорейшему допуску «Спутника V» в ЕС
       18 марта 2021, 04:33
    Фото: RTД на Русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

    «Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», – приводит слова Курца ТАСС.

    «Это вполне реально», – заявил Курц в эфире телеканала «Ое-24.ТВ» в ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить для применения «Спутник V».

    Напомним, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 9 марта создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой». В тот же день в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС, уточнив, что экспертиза будет осуществляться до получения достаточных доказательств для подачи заявки на авторизацию. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

    26 февраля президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили по телефону поставки в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале февраля Курц заявлял о готовности Австрии организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации EMA. Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию российской и китайских вакцин от коронавируса в ЕС.

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    Коментарии (2)
    Суточный прирост случаев коронавируса во Франции превысил 38 тыс.

    18 марта 2021, 00:46

    Текст: Антон Никитин

    На территории Франции за последние сутки выявлен 38501 новый случай заражения коронавирусом, днем ранее суточный прирост инфицирования составил почти 30 тыс. новых случаев, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.

    От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 246 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 91437 смертей, из них 66032 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. За последние семь дней были госпитализированы 10207 человек, из них 2277 попали в реанимацию, передает ТАСС.

    На протяжении последних дней суточный прирост новых случаев инфицирования во Франции заметно увеличился, и сейчас динамика схожа с той, что наблюдалась в конце октября 2020 года перед введением второго режима самоизоляции. Всего же с начала эпидемии во Франции было выявлено 4146609 случаев заражения коронавирусом. Из 2 млн тестов, сделанных за последние семь дней, 7,5% показали положительный результат.

    Напомним, во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В прошлую субботу мэр Ниццы призвал медицинские власти Франции разрешить региону самостоятельно приобрести «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.

    Напомним также, 16 октября во Франции за сутки выявили 30621 случай заражения новым коронавирусом, что стало беспрецедентным для страны уровнем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (1)
    Европейский лекарственный регулятор сделает заявление о ситуации с вакциной AstraZeneca

    17 марта 2021, 16:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейский лекарственный регулятор (EMA) сообщит о дальнейшем применении вакцины AstraZeneca в ЕС в четверг, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, ЕМА завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме», – заявила фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

    Коментарии (2)
    Макрон пообещал Франции «тяжелый период» борьбы с пандемией
       18 марта 2021, 03:57
    Фото: Gao Jing/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что до середины апреля Франции предстоит пережить тяжелый период в борьбе с пандемией, заявил мэр города Пуасси Карл Олив в эфире телеканала BFM.

    По словам мэра города Пуасси, в ходе визита в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле Макрон заявил: «Будет тяжелый период до середины апреля», передает ТАСС.

    При этом, по сведениям Олива, президент Франции рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. Однако к настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, сообщил мэр Пуасси.

    В свою очередь французское издание Les Echos со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно. В среднем по Франции этот показатель равен 243. Аналогичные ограничения в дополнение к комендантскому часу с 18.00 уже были введены в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де-Кале. Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тыс. человек.

    Накануне число выявленных за сутки случаев коронавируса во Франции превысило 38 тыс. Во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом на юге Франции.

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    Словакия продлила режим ЧС из-за коронавируса

    17 марта 2021, 20:00

    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Словакии продлили на 40 дней режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, срок действия которого заканчивался 19 марта. Также введен запрет для жителей страны на отдых за рубежом, сообщило Словацкое телевидение.

    Отдых за рубежом запрещен в связи с распространением в Словакии новых штаммов коронавируса, передает ТАСС.

    С 1 января в стране ужесточили ограничительные меры для сокращения социальных контактов граждан. С 17 февраля все прибывающие в страну должны пройти двухнедельный карантин, который можно прервать на восьмой день при наличии отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, в Словакии действует комендантский час, закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов.

    В Словакии за все время пандемии коронавирус зафиксирован у 342 430 человек, умерли 8738.

    Ранее режим ЧС действовал в стране с 16 марта по 14 июня прошлого года. 1 октября власти приняли решение восстановить режим.

    Первая партия российской вакцины «Спутник V» 1 марта поступила в Словакию. Ее использование, как проинформировал Минздрав страны, должно начаться во второй половине текущего месяца.

    Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Позже на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.

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    Израиль допустил скорое открытие авиасообщения с Россией

    17 марта 2021, 12:12

    Текст: Елизавета Булкина

    Через несколько недель Израиль может восстановить авиасообщение с Россией, заявил глава израильского МИД Габи Ашкенази.

    «Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», – передает его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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    Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада

    17 марта 2021, 13:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Состояние заболевших коронавирусом президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы не вызывает опасений, они уже идут на поправку, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

    В сообщении пресс-службы Асада говорится, что сирийский лидер и его жена провели уже девять дней на карантине, передает РИА «Новости».

    «Показатели лабораторных и рентгеновских исследований постепенно возвращаются в норму и не вызывают опасений у команды медиков, наблюдающей за лечением. Башар и Асма Асад выздоравливают», – говорится в сообщении.

    Президент и его жена после окончания карантина вернутся к обычной деятельности, получив отрицательный результат ПЦР-теста.

    Напомним, 8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом.

    Отметим, что Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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    Матвиенко рассказала о просьбах глав других государств о поставках «Спутника V»

    17 марта 2021, 14:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Ряд глав зарубежных государств просят Россию о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», спрос растет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Безусловно, спрос на вакцину каждый день растет, многие главы государств звонят и просят Россию прислать им вакцину «Спутник», – передает ее слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.

    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    ЕК представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса

    17 марта 2021, 15:08

    Текст: Алина Назарова

    Еврокомиссия (ЕК) представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, из которого следует, что вакцинация не станет обязательным условием трансграничных поездок в Евросоюз.

    «Сегодня Еврокомиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата, охватывающего вакцинацию, тестирование и восстановление. Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов для облегчения свободного передвижения внутри ЕС, основанный на строгом уважении недискриминации и основных прав граждан ЕС», – говорится в ее заявлении Брюсселя.

    ЕК подчеркивает, что сертификаты должны быть внедрены к середине июня. В то же время в документе уточняется, что вакцинация от коронавируса не станет предварительным условием трансграничных поездок в Евросоюз, передает ТАСС.

    Также Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. Кроме того, страны ЕС «получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС».

    Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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