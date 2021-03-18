В России выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1934, Санкт-Петербурге – 918, Московской области – 537. Всего в стране выявлено 4 428 239 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 037 036 человек, из них 12 061 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 460 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 824 человека.

Накануне, 17 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8998. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 805.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.