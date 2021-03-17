Захарова резко ответила на доклад разведки США по «вмешательству» в выборы

В Совфеде оценили вероятность введения США новых антироссийских санкций

«Вне зависимости от того, что делает или не делает Россия, санкции будут объявлены. К этому уже стоит привыкнуть», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал сообщение Госдепа о планах объявить новые санкции в ответ на якобы вмешательство России в поддержку Трампа в выборы 2020 года.

«О том, какие именно санкции могут ввести США, знают только в Госдепе, чья деятельность в этой области вообще является противоправной с точки зрения международных норм. Но стоит отметить, что люди, планирующие ограничения против России, ориентируются на два американских закона. Первый из них был принят в 2014 году и обязывает Госдеп США заниматься развитием демократии в России», – рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По словам собеседника, ни один сотрудник Госдепартамента не может отойти от этой линии. «В 2017-м был принят второй закон о дополнительных мерах по сдерживанию России. В нем наша страна была объявлена противником, а любой американской администрации предписывалось ежеквартально вводить различные рестрикции в отношении России, сдерживать ее больше и больше», – отметил сенатор.

Источники в Госдепартаменте в среду сообщили, что уже на следующей неделе Вашингтон может объявить о санкциях против России. Речь идет о реакции Соединенных Штатов на якобы вмешательство Москвы в выборы президента США 2020 года. Как сообщает CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро».

«Какие конкретно поводы власти США найдут для введения новых санкций, это уже их дело. Но учитывая, что требование разрабатывать их регулярно закреплено американским законодательством, удивляться тут нечему. Сейчас они решили ввести санкции за вмешательство в выборы, в следующем квартале – за что-нибудь еще. Вне зависимости от того, что делает или не делает Россия, санкции будут объявлены, и к этому уже стоит привыкнуть», – констатировал Климов.

«Единственный способ этому противостоять – ориентироваться только на свои силы и возможности, укреплять суверенитет страны, обеспечивать безопасность российских граждан и увеличивать собственное благосостояние. Тогда, что бы ни придумали власти США, все это будет бесполезно», – заключил собеседник.

О возможности санкций против России, Китая и Ирана говорилось в обнародованном во вторник докладе Национального совета по разведке США. В документе утверждалось, что Москва якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах 3 ноября прошлого года, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга.

По мнению американской разведки, депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач якобы «играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы» в США, которые «находились в компетенции Путина». По версии американцев, «Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами».

Посольство России в Вашингтоне в среду подвергло критике доклад американского разведсообщества. «Документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны... Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», – отмечается в заявлении посольства в Facebook.

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