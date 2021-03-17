Путину собрались представить «газовый маневр»

Президиум госсовета разработал проект «газового маневра» для финансирования газификации в российских регионах, сообщают СМИ.

Правительство России продолжает искать средства, для того чтобы оплатить программу социальной газификации в российских регионах до 2030 года, пишет газета «Ведомости».

Одним из вариантов финансирования, дефицит которого в феврале вице-премьер Александр Новак оценивал как минимум в 500-600 млрд рублей, является так называемый газовый маневр, следует из доклада президиума госсовета по вопросу газификации в регионах.

По словам источника, знакомого с подробностями подготовки президиума, до 15 марта текст доклада должен был уйти в администрацию президента.

Суть маневра заключается в том, что часть затрат на газификацию домовладений граждан, которая для населения должна стать бесплатной (то есть не будут, как на данный момент, взиматься средства за доведение трубы до участка), переложат на крупных потребителей газа – предприятия, объекты энергетики, организации и другие юрлица.

Напомним, в январе президент Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации России.