В Госдуме предложили оперативно блокировать ложные сообщения об актах терроризма

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме принято решение внести поправку в действующее законодательство, ограничивающую доступ к информации, содержащей заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Решение о внесении поправки было принято на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Она будет внесена к уже принятому в первом чтении законопроекту об оперативной блокировке экстремистских материалов по решению Генерального прокурора или его заместителей, сообщает «ДумаТВ». По словам Пискарева, «ложные сообщения о терактах – это оружие информационной войны, которая все активнее ведется против нашей страны. Эти сообщения – легкий способ заставить любое государство нести колоссальные финансовые потери, одновременно сея панику и поддерживая атмосферу страха в обществе». При этом в текстах угроз зачастую стала размещаться информация об одновременном минировании нескольких десятков объектов, включая детские сады, школы, больницы, торговые центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, а также суды и отделы полиции. В выборный период, зачастую, таким атакам с целью сорвать голосование подвергаются именно школы, так как там располагаются избирательные участки. Сообщения о ложных терактах, уточнил парламентарий, в подавляющем большинстве направлялись с зарубежных электронных почтовых сервисов, в частности из США, Франции, Японии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Канады и ряда других стран. «Решение об оперативной блокировке информационных ресурсов, распространяющих заведомо ложные сообщения о терактах, позволит оградить наших граждан от негативных последствий подобной провокационной деятельности и связанных с ней возможных рисков», – добавил он. Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о блокировке информации, которая обосновывает или оправдывает экстремистскую и террористическую деятельность. Норма, которая предусмотрена законопроектом, позволит в короткие сроки блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию экстремистского и террористического толка.

Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. «Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», – сказал он ТАСС. На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне» 16 марта 2021, 09:23 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо, в котором потребовал снять все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента. Видеозапись «Ржев. 500 дней в огне» размещена на официальном канале российского СМИ «БелРос» на видеохостинге YouTube. «Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», наложенные видеохостингом YouTube под предлогом наличия в нем контента, «неприемлемого для некоторых пользователей», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. SpaceX запустила очередную группу спутников для сети Starlink 14 марта 2021, 14:07 Текст: Елена Мирошниченко

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с группой из 60 интернет-спутников Starlink, трансляция велась на сайте компании SpaceX. Запуск ракеты Falcon 9 прошел во Флориде на мысе Канаверал в 06.01 по местному времени (13.01 мск). Предполагается, что первая ступень ракеты сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования. Об этом сообщает РИА «Новости». Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. Запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США. Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше. Напомним, в четверг американская компания SpaceX осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Британия собралась наращивать военный потенциал в киберпространстве 14 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Никитин

Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным противникам, говорится в выступлении премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона на основе комплексного обзора по вопросам безопасности, обороны и внешней политики страны. «Цифровые возможности вносят революционные изменения в наш стиль жизни и ведения войн, как сто лет назад это делала авиация. Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни. Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днем улучшать жизнь британцев», – приводит слова Джонсона ТАСС. Накануне глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил о «решающем преимуществе России и Китая» в киберпространстве. В декабре 2020 года начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил обострить соперничество с Россией и Китаем в киберпространстве. В ноябре стало известно о намерении Британии создать национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличить оборонные расходы на 16,5 млрд фунтов стерлингов. Россия предлагала Западу диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ». В Госдуме назвали сомнительным законопроект о регулировании регионами численности бездомных животных 15 марта 2021, 20:41 Текст: Ксения Панькова

Глава комитета Госдумы по информационной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, комментируя внесение в Госдуму законопроекта, которым предлагается разрешить регионам самостоятельно регулировать число бездомных животных, заявил, что у законопроекта нет шанса быть принятым. «Очень сомнительный законопроект. Думаю, шансов на прохождение у него нет. Однако проблема – действительно, существует. Регулярно получаю жалобы из Самары о стаях бродячих собак, нападающих на детей и терроризирующих целые дворы», – написал Хинштейн в своем Telegram. По словам депутата, подобное происходит и во многих других городах, и так быть не должно. «Я – против живодерен и убийств бродячих животных. Но и так, как происходит сегодня, быть не должно: почему-то, несмотря на стерилизацию, поголовье бродячих собак не сокращается. Вопрос лишь – насколько это проблема закона или же его исполнения», – добавил он. В свою очередь первый замглавы «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, комментируя данный законопроект, отметил, что фракция в Госдуме готова обсуждать возможные трудности, с которыми сталкиваются некоторые регионы при исполнении федерального закона об ответственном обращении с животными, однако возврата к отстрелу животных не будет. «Законопроект не проходил через Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и экспертно-консультативный совет фракции. Поддерживать не будем», – приводятся на сайте партии слова Исаева. По словам парламентария, «есть проблема для деревень, где экономически трудно выполнить требования нынешнего закона (об ответственном обращении с животными, – прим)». «Возможно, для них потребуются смягчающие поправки на переходный период. Тема обсуждается. Но возврата к отстрелу не будет», – заявил он. Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Владимир Бурматов также считает, что проект закона, которым фактически предлагается дать право регионам вернуться к отстрелу безнадзорных животных, поддержан быть не может по целому ряду причин. «Он противоречит самому духу законодательства, направленного на гуманизацию обращения с животными», – отметил он. По его словам, принята поправка в Конституцию о гуманном отношении к животным, есть базовый федеральный закон, в соответствии с которым любое убийство животных является недопустимым. «Приняты изменения в уголовное законодательство, которые фиксируют, что убийство животных – это серьезное уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Нами подготовлены поправки в административное законодательство, которые должны защитить животных», – сказал Бурматов, подчеркнув, что все эти меры – ответ на требования общества. По его словам, принятый Госдумой закон об ответственном обращении с животными уже в первый год своего существования доказал свою эффективность, начали создаваться приюты для безнадзорных животных. «В прошлом году впервые сократилось количество покусов и нападений животных на людей, согласно официальным данным Роспотребнадзора, этот показатель снизился на 10% в масштабах всей страны. Таким образом, закон защищает и граждан – от нападений, и животных – от жестокого обращения. И поставить эти достижения под удар ни в коем случае нельзя», – уверен парламентарий. Он также отметил, что отстрелы животных – мероприятия не менее затратные для региональных и местных бюджетов, чем строительство приютов. В пояснительной записке к поступившему в Госдуму законопроекту говорится, что «органы государственной власти субъектов Российской Федерации, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, осуществляют собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах для животных нa территории субъекта Российской Федерации». Также уточняется, что эта процедура «регулирования» численности бездомных животных без владельцев будет производиться «специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». В ГД внесен проект о создании банка данных экстремистских материалов 15 марта 2021, 21:56 Текст: Елена Мирошниченко

В Госдуму внесен законопроект о создании банка данных экстремистских материалов, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. «Проектом федерального закона ... предусматривается создание государственной информационной системы – специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение», – говорится в документе. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что правки предлагаются в статью 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно проекту, оператором системы будет Минюст. «Учитывая необходимость разработки и издания приказа Минюста России «Об утверждении порядка формирования, ведения и использования специализированного информационного банка данных экстремистских материалов», а также введения в эксплуатацию банка данных, определяется, что федеральный закон вступает в силу в течение одного года со дня его официального опубликования», – добавляется в документе. Ранее сообщалось, что Госдума одобрила проект о блокировке данных с оправданием терроризма. Общественники и волонтеры составили большинство в оргкомитете предварительного голосования ЕР 15 марта 2021, 16:12 Текст: Ксения Панькова

«Единая Россия» впервые сформировала оргкомитет предварительного голосования, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями, заявил председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин. Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости участия в предвыборном процессе волонтеров и активистов движения «Мы вместе». Общественники в составе федерального оргкомитета «Единой России» смогут показать, что процедура проходит максимально открыто и прозрачно, объяснил Карелин. «Наша с вами задача в том, чтобы опираясь на мнение каждого – и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества – чтобы все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]», – приводятся на сайте «Единой России» слова сенатора. В результате «Единая Россия» сформировала оргкомитет, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями. Карелин поблагодарил добровольцев движения «Мы Вместе» за помощь в формировании структур не только на федеральном уровне, но и в регионах. «Единая Россия» – единственная партия на сегодняшний день, которая при формировании списков на любом уровне выборов проводит предварительное голосование. Сейчас мы еще и расширяем нашу сферу ответственности и приглашаем к широкому обсуждению, наблюдению и редактированию происходящего каждого из вас», – отметил Карелин. Победители предварительного голосования получат возможность избираться от «Единой России» без дополнительных требований и войдут в списки партии. В состав оргкомитета помимо Карелина вошли руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов, первый замруководителя Центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков, сенатор Мария Львова-Белова и другие. От экспертного сообщества в оргкомитете будут работать специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов, председатель центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов, руководитель «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгений Козеев. Также в состав оргкомитета вошел главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, врач Александр Мясников, руководитель творческой мастерской «Невский Баталист» Дмитрий Поштаренко и основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота. В оргкомитете будут работать представители Общероссийского народного фронта и всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе». ОНФ представит сопредседатель Центрального штаба Елена Шмелева, добровольческое движение – координатор федерального штаба акции «Мы Вместе» по региональному развитию Мария Якунчикова. Ранее координатор красноярской команды «Молодежка ОНФ» Глеб Химич, комментируя призыв президента Путина к волонтерам активнее участвовать в политике, сказал газете ВЗГЛЯД, что «за прошлый год добровольческое движение приобрело богатый опыт, стало фактором, который способен влиять на политическую жизнь в России». Власти Китая попросили Alibaba уменьшить число медиаактивов 15 марта 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Китайское правительство попросило сократить число медиаактивов компанию Alibaba, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. «Официальные лица были потрясены тем, насколько расширились интересы Alibaba в СМИ и попросили компанию разработать план значительного сокращения ее медиаактивов», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости». По данным источников газеты, пока не понятно, придется ли Alibaba продавать свои медиаактивы, но любой план потребует одобрения руководства страны. Обсуждения по этому вопросу проводятся с начала 2021 года, у Alibaba, по данным издания, есть множество медиаактивов, в них входят печатные издания, соцсети, вещательные платформы и реклама. Alibaba владеет в том числе долями в Weibo и South China Morning Post. «Такое влияние рассматривается как серьезный вызов Коммунистической партии Китая и ее собственному мощному пропагандистскому аппарату», – сказали источники. В январе американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что владелец Alibaba китайский миллиардер Джек Ма якобы предлагал передать часть активов Ant Group правительству. В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей 15 марта 2021, 09:35 Текст: Алина Назарова

Депутат Госдумы Елена Строкова направила на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко письмо, в котором предложила ввести единый федеральный оклад для молодых педагогов в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России. «Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие «молодой педагог», внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ», – говорится в тексте обращения, передает RT. По ее словам, это необходимо в связи с тем, что по регионам страны уровень МРОТ разный и зарплаты учителей отличаются в разы. Инициатива поможет повысить престиж профессии учителя, а также даст возможность молодым специалистам оставаться работать в своем регионе, считает парламентарий. «Предлагаю поддержать молодых педагогов, используя возможности Федерального закона от 09.11.2020 №362-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в частности, полномочий правительства утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, перечней выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат», – говорится в тексте обращения. Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила о нехватке молодых учителей. По ее словам, учителя пенсионного возраста в России на сегодня составляют почти четверть от всех педагогов. Стало известно об удалении браузера Alibaba из китайских магазинов приложений 16 марта 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

Из китайских магазинов приложений для мобильных устройств удалили интернет-браузер компании Alibaba UC Browser, сообщили западные СМИ. Власти Китая якобы приняли меры в отношении браузера от Alibaba после того, как государственный телеканал КНР CCTV продемонстрировал сюжет о «вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В сюжете шла речь о том, что при поиске в браузере по ключевым словам пользователи могли попасть на веб-страницы частных медицинских учреждений, а не государственных. По данным издания, большая часть китайских магазинов приложений, включая магазины Huawei, Xiaomi и Tencent, ввели блокировку на браузер UC Browser или удалили его. По данным газеты, удаление приложения – это стандартная мера в Китае, она применяется в качестве «наказания» для фирм, нарушающих правила. Разработчик браузера UCWeb, принадлежащий Alibaba, принес извинения за подобную рекламу, и пообещал устранить нарушения. Ранее западные СМИ сообщили, что китайское правительство якобы попросило сократить число медиаактивов компанию Alibaba. Instagram запретил взрослым писать сообщения незнакомым детям 16 марта 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

Американская социальная сеть Instagram запретила взрослым писать сообщения несовершеннолетним, которые на них не подписаны. «Для защиты подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых мы представляем нововведение, запрещающее взрослым писать сообщения людям, не достигшим 18 лет», – говорится в блоге Instagram. Взрослый, пытающийся написать сообщение несовершеннолетнему, который на него не подписан, получает уведомление о том, что direct message (личное сообщение) не проходит. «Нововведение полагается на работу по прогнозированию возраста людей с помощью технологии машинного обучения и возраста, который люди сообщают нам при регистрации», – отмечается в блоге. В 2019 году Instagram заявлял о внедрении ряда функций, которые помогут бороться с травлей в интернете. Депутат: Apple показала другим IT-гигантам пример конструктивного взаимодействия с властями РФ 16 марта 2021, 17:03 Текст: Андрей Самохин,

Наталья Макарова

При обсуждении законопроекта об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты, «диванные аналитики» предсказывали уход Apple с российского рынка. Но компания согласилась исполнять нормы закона, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, оценив договоренности американского производителя с Минцифры РФ об установке российских приложений на новые устройства Apple. «По теме предустановки отечественного программного обеспечения на устройства государство и российские компании единодушны – это эффективная и нужная мера. Ведь речь идет не о чем-то политическом, а всего-лишь о создании конкурентной среды между приложениями, о доступе к «архитектуре» цифровой платформы. Это абсолютно цивилизованная история», – пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Кроме того, для иностранных компаний, которые здесь продают различные устройства, эта мера технологически легко выполнима», – заверил депутат. Во вторник компания Apple договорилась с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, Как сообщило издание «Ведомости», уже 1 апреля при первом включении гаджета пользователь увидит на экране меню с российскими приложениями из утвержденного правительством списка. От них можно будет отказаться, убрав галочки напротив. Ранее было анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay. Российская платежная система «Мир» занимается вопросом добавления своих карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, заявили в пресс-службе системы. Горелкин напомнил о том, что год назад шла активная стадия обсуждения предустановки отечественного ПО на гаджеты. «Безусловно, логично и закономерно поддерживать отечественный IT-сектор. Это укладывается в нашу стратегию импортозамещения и развития российских продуктов», – добавил депутат. «Мы, в отличие от США и Великобритании, которые последнее время пытались активно выдавливать китайские IT-компании с собственных рынков, действуем честно и прозрачно, создавая понятные и равные условия для иностранных и российских производителей софтвера», – подчеркнул Горелкин. «Компании, продающие устройства на платформе Android, сразу сказали, что выполнят условия тогда еще законопроекта, – продолжил парламентарий. – А по поводу Apple пошли разговоры: диванные аналитики предрекали уход компании с российского рынка. Но я еще тогда заявил – Apple никуда не уйдет. Рынок наш может быть и не самый большой - и количественно и финансово для этой компании, но все же достаточно перспективный. Здесь сформирована большая лояльная аудитория пользователей. И она довольно объемна, если сравнивать с поклонниками других платформ. Поэтому и было найдено взаимоприемлемое решение, и компания взяла на себя обязательство его выполнения, начиная с 1 апреля этого года». Горелкин пояснил, что согласно договоренностям в а App Store появятся все ключевые отечественные приложения, которые сейчас можно скачать в Play Market. На гаджетах Apple появится специальное диалоговое окно, через которое пользователь сможет выбрать приложение на основе российского программного обеспечения. «Это пример конструктивного цивилизационного сотрудничества, в отличие от других крупных IT-платформ, – отмечает депутат. – У Apple в России есть полноценный офис, я часто взаимодействовал с ними и они всегда шли на контакт по всему кругу вопросов. Хотелось бы, чтобы другие западные компании – Facebook, Twitter, Google брали с нее пример конструктивного взаимодействия и исполнения российского законодательства». «Для нас важен сам диалог. Twitter получил замедление своего трафика потому, что упорно и демонстративно не шел на такой диалог, что выглядело неадекватным и маргинальным», – отметил Горелкин. Напомним, согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты любых производителей в России должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе и платежная система «Мир». В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс 15 марта 2021, 08:28 Текст: Алина Назарова

Руководитель думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, который станет «учебником» для тех, кто живет и работает на селе. «Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», – рассказал Харитонов РИА «Новости». По его словам, в кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно». Глава комитета уточнил, что в такой свод могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции. «Это вроде как «Родная речь», как учебник, когда открыл – и на все есть ответы сразу... Открыл человек «Родную речь», по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то», – пояснил Харитонов. «Бесконечные» поправки «то в один закон, то в другой», постановления правительства, которые «могут и отменить», порой вводят человека в заблуждение до такой степени, что «впору махнуть рукой и плюнуть на все это», – считает он. Харитонов напомнил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать около четырех месяцев, а на подготовку подобного законодательного акта уйдет много времени. Однако, считает депутат, к этому нужно стремиться. Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Instagram-аккаунта телеканала «Крым 24» 15 марта 2021, 11:12 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил в адрес Facebook письмо с требованием снять ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым 24» в соцсети Instagram (принадлежит Facebook). «Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым-24» в Instagram», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте. В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос». Красовский обратился в Роскомнадзор из-за политики YouTube в отношении RT 16 марта 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой обратить внимание на политику YouTube в отношении телеканала RT. Он заявил о притеснении его документального проекта «Эпидемия», созданного совместно с RT. «Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов – «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание. Миллионы зрителей видели его на канале «Россия 24», на Facebook RT, во «ВКонтакте» и, разумеется, на YouTube», — написал Красовский в письме к главе ведомства, которое опубликовал также в своем Telegram-канале. Он уточнил, что интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь собрало больше 2 млн просмотров и было тут же заблокировано модератором. «Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля», – продолжил Красовский. Журналист пояснил, что команда попыталась перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения: сократила вложения в производство, выделила сэкономленные деньги на промо и попробовала протестировать. По словам Красовского, ни одна из рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube. «Мы пытались рекламировать вполне спокойный фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию. Фильм про российского параатлета Дмитрия Игнатова. (…) Мы пытались поставить на промо интервью с вице-мэром города Москвы Анастасией Раковой», – написал он. По словам Красовского, ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой «деликатный контент», а апелляции и разговоры с руководством русского YouTube и Google оказались бесполезными. «Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными. Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимание. Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам… Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», – написал в письме журналист. В декабре прошлого года Госдума одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.