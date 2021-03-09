Госдума одобрила проект о блокировке данных с оправданием терроризма

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о блокировке информации, которая обосновывает или оправдывает экстремистскую и террористическую деятельность.

Норма, которая предусмотрена законопроектом, позволит в короткие сроки блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию экстремистского и террористического толка, сообщает «ДумаТВ».

Документ дополняет закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» положением об ограничении доступа к информресурсам, который распространяют оправдывающую экстремизм и терроризм информацию, по инициативе Генпрокурора или его заместителей.

Авторы законопроекта отмечают, что имеют место многочисленные факты распространения такой информации представителями иностранных государств из соображений политического, идеологического, религиозного характера. Цель таких действий – деструктивное влияние на социальные и политические институты российского общества.

В прошлом году члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России разработали законопроект, по которому Генпрокуратура может получить право принимать решение о блокировке онлайн-СМИ и других ресурсов за оправдание экстремизма или терроризма.