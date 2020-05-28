Генпрокуратуре собрались дать право блокировать онлайн-СМИ за оправдание экстремизма

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России разработали законопроект, по которому Генпрокуратура может получить право принимать решение о блокировке онлайн-СМИ и других ресурсов за оправдание экстремизма или терроризма.

Поправки предлагается внести в ст. 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которой сейчас Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры и без суда может ограничить доступ к ресурсам, если был выявлен факт призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности, передает ТАСС.

Авторы инициативы во главе с председателем комиссии Госдумы Василием Пискаревым предлагают установить, что доступ к ресурсам и информации может быть ограничен по решению генпрокурора или его заместителей, если там содержится обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.

Также предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений, преступлений на почве политической, идеологической или расовой вражды от пяти до 15 лет. Сейчас предусматривается за это лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Указанный в действующей статье перечень преступлений также дополняется преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Согласно законопроекту, российские граждане и юрлица не смогут участвовать в деятельности нежелательных в России некоммерческих организаций за рубежом. Предлагается предусмотреть за это административную ответственность. Документом дополняется перечень запретов, которые влечет признание нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной неправительственной организации.

Также подготовлены поправки в КоАП о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Одновременно предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков посредством интернета, а любая пропаганда наркопотребления, приведшая по неосторожности к смерти двух и более лиц, может грозить колонией на срок 12-15 лет. Законопроект дополняет ч. 2 ст. 230 УК РФ.

Добавим, что в марте президент России Владимир Путин подписал закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если с ее помощью формируется негативное отношение к такой идеологии.