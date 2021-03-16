Завершен первый этап реконструкции аэродромного комплекса Хабаровска

Заместитель председателя российского правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ознакомились с завершением первого этапа реконструкции аэродромного комплекса Хабаровска.

«В эксплуатацию введены первая искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1), модернизированные рулежные дорожки, часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Инфраструктуру аэродромного комплекса дополнили две новые аварийно-спасательные станции – основная и стартовая, новые объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, очистные сооружения. Реконструированная взлетная полоса получила современное светосигнальное оборудование», – говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.

Реконструкция аэропортового комплекса позволит увеличить пропускную способность аэропорта, улучшить качество обслуживания воздушных судов и обеспечить соответствие требованиям их эксплуатации. Проект реализован в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)». Объем финансирования за счет федерального бюджета составил около 10 млрд рублей.

«Построили новую полосу, построили новый терминал. Полоса хорошая, современная, в правильном исполнении. Сейчас надо привести в порядок старую полосу, чтобы она выступала как резервная, надо сделать рулежные дорожки, перрон, и потом в рамках развития мы говорим о новом международном терминале. В этом случае будет здесь сформирован мощный транспортный узел. Но это не единственная работа, которая идет по модернизации транспортной инфраструктуры Хабаровска. Продолжает строиться автодорога «Обход Хабаровска». Для развития города транспортная инфраструктура имеет принципиальное значение. В это вкладываются значительные федеральные средства. Будем эту работу продолжать», – отметил Трутнев.

В то же время Дегтярев заявил, что «масштабная реконструкция аэродромного комплекса дает новый импульс развитию всей транспортной системы региона». «В перспективе это будет способствовать росту валового регионального продукта на 10,4 млрд рублей, увеличению пассажиропотока до 3 млн человек в год. А главное – повышается качество обслуживания дальневосточников», – отметил он.

По мнению генерального директора, председателя совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка, современная аэродромная и терминальная инфраструктура аэропорта Хабаровск позволит реализовать потенциал воздушной гавани на десятилетия вперед, привлекать новые авиакомпании, даст возможность работающим в аэропорту авиаперевозчикам в полном объеме развивать свои полетные программы.

В ходе церемонии также состоялся торжественный парад аэропортовой техники. По новой ИВПП-1 прошла колонна из 40 машин, которые обеспечивают безопасность полетов в любых погодных условиях, участвуют в обслуживании воздушных судов и пассажиров.

Первый взлет с новой ИВПП-1 аэропорта выполнил широкофюзеляжный лайнер Airbus A330 ведущей российской авиакомпании «Аэрофлот», следующий рейсом SU1713 по маршруту Хабаровск – Москва.