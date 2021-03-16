Наказание за пьяное вождение могут ужесточить

Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, может быть увеличен с двух до трех лет. Соответствующие поправки к УК одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант» документ разработан МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова и одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Правке подверглась ст. 264.1 УК, устанавливающая санкции для водителей, которые уже были наказаны в рамках КоАП за пьяное вождение (или отказ от освидетельствования) и имеют статус «подвергнутых административному наказанию».

Если такой гражданин снова пойман на пьяном вождении в течение года, он становится преступником. Суд может назначить штраф 100–300 тыс. рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний. Для тех, кто ранее был судим по ст. 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тыс. рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет.

Введенная в 2014 году ст. 264.1 УК пьяных водителей не сдерживает, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Из всех лиц, подвергнутых наказанию по ней в 2020 году, 20% было осуждено по ней повторно.

Поправки к УК – не единственный новый инструмент по борьбе с пьянством за рулем. В рамках нового КоАП, который готовится Минюстом с прошлого года, планируется также ввести залог в 30 тыс. рублей за задержанный у нетрезвого водителя автомобиль, а в ряде случаев и конфискацию транспортного средства без права возврата.

Газета ВЗГЛЯД писала, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов.