Минюст Украины оспорил судебный запрет заниматься правописанием

Украинское министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение суда об отмене нового правописания, сообщает пресс-служба ведомства.

«В пятницу, 12 марта, министерство юстиции подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановления кабинета министров Украины от 22 мая 2019 года №437 «Вопросы украинского правописания», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

По словам замминистра юстиции Украины Виктории Коломиец, истцы в этом деле не предоставили никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Ранее сообщалось, что окружной административный суд Киева отменил постановление правительства Украины о новом правописании. Кабинет министров не имел право менять правила орфографии.

Правительство Украины 22 мая 2019 года утвердило новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня 2019 года. Ее неоднократно оспаривали в судах, передает РИА «Новости».

В мае 2019 года на Украине ввели новые окончания к русским фамилиям.