Опубликована окончательная редакция нового украинского правописания

Институт языкознания им. Александра Потебни Национальной академии наук Украины опубликовал полный текст новой редакции Украинского правописания.

Институт опубликовал краткий конспект, передает «Страна».

Согласно конспекту, все изменения условно делятся на две группы: одна касается изменений в написании слов без вариантов, а другая – вариантных дополнений к действующей норме.

Так, закреплено написание в украинском языке русских фамилий. В частности окончание «ой» заменили на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого.

В институте обратили отдельное внимание на то, что из окончательной редакции пропало слова «индик» (iндик – индюк).

Ранее украинские печатные СМИ заявили о нерентабельности печати тиража на украинском языке в связи со вступлением в силу закона об украинизации.

Напомним, закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла 25 апреля, а бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. Он должен вступить в силу с 16 июля.