Опубликована окончательная редакция нового украинского правописания

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз и как там изменится отношение к России? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...

Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...

Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...
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            Опубликована окончательная редакция нового украинского правописания

            27 мая 2019, 20:59

            Текст: Анастасия Норина

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            Институт языкознания им. Александра Потебни Национальной академии наук Украины опубликовал полный текст новой редакции Украинского правописания.

            Институт опубликовал краткий конспект, передает «Страна».

            Согласно конспекту, все изменения условно делятся на две группы: одна касается изменений в написании слов без вариантов, а другая – вариантных дополнений к действующей норме.

            Так, закреплено написание в украинском языке русских фамилий. В частности окончание «ой» заменили на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого. 

            В институте обратили отдельное внимание на то, что из окончательной редакции пропало слова «индик» (iндик – индюк).

            Ранее украинские печатные СМИ заявили о нерентабельности печати тиража на украинском языке в связи со вступлением в силу закона об украинизации.

            Напомним, закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла 25 апреля, а бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. Он должен вступить в силу с 16 июля.


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