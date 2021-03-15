В ЕК не подтвердили информацию о переговорах по закупке «Спутник V» для ЕС

Еврокомиссия не ведет переговоры с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V» по вопросу централизованной закупки препарата для стран Евросоюза, сообщил представитель ЕК.

«На данный момент я могу только повторить, что уже говорилось на прошлой неделе. Наша стратегия вакцинации – совместная… Еврокомиссия совместно со странами-членами могут в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин. На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters сообщило, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.