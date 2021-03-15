Россия и Израиль начали обсуждение признания сертификатов вакцинации от COVID-19

Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил директор департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр.

«Самое важное, что мы сейчас находимся на активной стадии переговоров о взаимном признании сертификатов вакцинации», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Шкляра, по итогам переговоров будет принято какое-то решение, без принятия решений международный туризм вряд ли откроется.

«Как я уже сказал, для Израиля туристы из России очень важны. Поэтому, когда идёт обсуждение о признании сертификатов, речь идёт и о России. На сегодняшний день я не хочу никаких громких заявлений, какой сертификат будет принят, какой нет», – отметил Шкляр.

Тем временем власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.