Туроператоры дали совет по планированию отпуска в мае

Эксперты туротрасли посоветовали заранее спланировать поездки за границу в майские праздники, поскольку в это время ожидается серьезный ажиотаж и рост цен на путевки.

Как сообщили Ura.ru представители сервиса по поиску авиабилетов Kupibilet.ru, средний чек на перелеты по открытым направлениям уже вырос. На майские праздники россияне, как правило, выбирают Турцию, Египет, Македонию и Мальдивы.

«Сейчас открыты 24 страны, из которых туристических только шесть: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Сейшелы и архипелаг Занзибар. Всего стран, готовых принимать россиян, – 109», – сказали источники. При этом цены на путевки по популярным направлениям, пока остаются либо прежними, либо незначительно дешевеют.

В ближайшие месяцы для россиян могут полноценно открыться Кипр, Греция, Испания и Черногория. Также принимать туристов готовы Тунис, Доминикана, Мексика, Оман.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин советует путешествовать с помощью туристических компаний. «Лучше, а чаще всего и дешевле, путешествовать с помощью туристических компаний, которые дают больше гарантий туристу, и летать в более предсказуемые страны», – сообщил Горин.

Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.