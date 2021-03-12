Немецкие власти забрали детей у российской семьи

Российская семья Зайберт, проживающая в Германии, получила решение суда об окончательном изъятии детей. Президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей счел это решение полностью политическим.

Мурей заявил, что «это решение откровенно русофобское, оно пахнет нацизмом и довольно четко дает понять, что Германия не будет больше подчиняться международному праву», передает ФАН.

По его словам, в решении суда гражданство детей указано как немецкое, а гражданство родителей – как неизвестное. При этом он уверен, что их гражданство власти знают, так как у них есть все необходимые документы.

Суд постановил забрать детей, лишить мать и отца родительских прав, а также передать все права опеки местной социальной службе по месту проживания.

«Дети попадут в секретные школы и детские сады, так как якобы есть опасность того, что родители захотят не то что похитить их, а просто увидеть. Также в решении суда указывается, что вся эта информация стала известна по анонимному доносу без отправителя. Только вот отправитель был известен, а донос подписан. И информация про проблемы в семье с алкоголем тоже была из этого доноса то у матери, то у отца», – добавил Мурей.

Адвокат семьи неоднократно заявлял, что никаких алкогольных проблем в семье нет, а шумы из квартиры объясняются тем, что семья согласно немецким законам находилась на карантине.

Также родителей обвинили в том, что они не принесли вещи детям в приют, хотя их местонахождение скрывалось.

Насколько эти меры будут являться окончательными, будет зависеть от дальнейшего расследования. В данный момент история находится на контроле разведывательного и ситуационного центра Европейского союза.

Напомним, немецкая полиция забрала из семьи Юлии и Евгения Зайберт троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований.

«Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах. Когда били мужа, то говорили: «Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального», – сообщала мать семейства Юлия.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился в МИД, к послу России в Германии Сергею Нечаеву и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой защитить российскую семью. Дипломаты подключились к защите семьи.