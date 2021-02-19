Дипломаты подключились к защите семьи россиян, у которых изъяли детей в Германии

Российские дипломаты в Германии устанавливают причины изъятия детей из семьи россиян Юлии и Евгения Зайберт, заявили в дипломатической миссии.

«Ситуация вокруг проживающей в Берлине российской семьи Зайберт продолжает находиться на особом контроле. Из нее 8 февраля 2021 года представителями берлинской полиции и ведомства по делам несовершеннолетних были принудительно изъяты трое малолетних детей. Причины выясняются», – сообщили в посольстве РИА «Новости».

Там добавили, что соответствующие официальные запросы были отправлены в МИД ФРГ, правоохранительные органы и ведомство по делам несовершеннолетних.

Дипломаты отметили, что сотрудники генконсульства при российском посольстве в Берлине находятся в постоянном контакте с семьей Зайберт.

«Принимают необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и Консульским уставом Российской Федерации. В частности, (мать) Юлия Зайберт 18 февраля посетила посольство для обсуждения ряда консульско-правовых вопросов», – пояснили в посольстве.

Напомним, немецкая полиция забрала из семьи Юлии и Евгения Зайберт троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований. «Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах. Когда били мужа, то говорили: «Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального», – сообщала мать семейства Юлия.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился в МИД, к послу России в Германии Сергею Нечаеву и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой защитить российскую семью.