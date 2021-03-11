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В США назвали три «самых крутых» российских самолета
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Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна.
Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи.
В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости».
Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
США отказались продлевать визы российским дипломатам
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Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
«Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», – передает РИА «Новости» слова Захарова.
«Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», – пояснил он.
Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.
В 2016 году между Россией и США имела место «консульская война». Барак Обама на исходе своего президентства принял решение о высылке 35 российских дипломатов, тогда американские власти закрыли доступ к дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке.
Конфликт продолжился и после избрания Дональда Трампа – в 2017 году было приостановлено использование посольством США в Москве дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.
Напомним, в сентябре 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Весной 2018 года Вашингтон также объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства России (арендуемое помещение) и резиденции генконсула (дипсобственность РФ). Поводом послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.
Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в Севастопольскую бригаду
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Восемь новейших основных танков Т-90М поступили на вооружение в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе ЗВО.
В пресс-службе ЗВО добавили, что танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости».
Как отметил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, новые танки «являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя». Он также сообщил, что одна из главных особенностей Т-90М – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
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Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США
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Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью.
«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию.
Первый Ту-160М прибыл на летно-испытательную базу «Туполева» в Жуковском
Модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский, сообщила пресс-служба Ростеха.
«Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Там добавили, что Ту-160М теперь имеет новые двигатели НК-32-02 и модернизированное бортовое оборудование. Самолетом управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. «Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», – добавили там.
Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.
Кремль заявил о критических разногласиях Москвы с новой администрацией США
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Контакты с новой американской администрацией осуществляются по дипломатическим каналам регулярно, но на этом уровне происходит много критических разногласий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, ведутся рабочие контакты (с администрацией США) по дипломатическим каналам. Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», – подчеркнул представитель Кремля.
Он уточнил, что сложность заключается в наличии «многих критических разногласий», передает ТАСС. Песков также сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется.
Кроме того, в Кремле уточнили, что не получали предложений об участии Владимира Путина в саммите по климату, организуемом США. «Вы знаете, пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что США собираются провести саммит по климату 22 апреля или чуть раньше.
Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим.
В США сообщили о разногласиях Франции и Германии из-за нового истребителя
Реализация совместного проекта истребителя шестого поколения оказалась под угрозой из-за разногласий между Францией и Германией, рассказали американские аналитики.
«Париж и Берлин в прошлом не раз были врагами, однако и сейчас между ними имеются противоречия, несмотря на то, что Франция и Германия уже давно являются союзниками», – отметил военный эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest.
Объединение французской и немецкой сторон в рамках разработки боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения, произошло еще в 2017 году, напомнил аналитик. Позже к созданию самолета, постройка которого должна завершиться к 2040 году, подключилась и Испания, уточнил он, передает ФАН.
Стоимость проекта превышает 120 млрд долларов, что делает его самым масштабным в Европе, подчеркнул Сильвер. Согласно планам, новый самолет должен прийти на смену истребителям Rafale в ВВС Франции, а также крылатым машинам Eurofighter в войсках Германии и Испании. Однако разработка боевого самолета нового поколения находится под угрозой, так как между Парижем и Берлином все время возникают разногласия в этой сфере, из-за чего требуются постоянные переговоры, уточнил журналист.
Причинами противоречий между Францией и Германией стали вопросы распределения финансирования проекта и рабочих мест, а также секретные технологии, отметил автор материала. Сильвер сослался на февральскую статью Reuters, в которой говорилось о переговорах Парижа и Берлина. В ходе диалога присутствовала заметная напряженность, отмечается в публикации. Журналисты издания подчеркнули, что отношения между двумя государствами пропитаны недоверием и распрями на почве корпоративных вопросов и распределения рабочих мест.
«Самым большим камнем преткновения, по-видимому, является интеллектуальная собственность, причем Франция «особенно чувствительна в отношении доступа к своей цепочке поставок ядерного потенциала», – пишет аналитик.
Франция и Германия так и не смогли найти взаимопонимание в области создания нового истребителя, несмотря на то, что прошло уже достаточно большое количество времени, приводит Сильвер слова журналистов Reuters. По их мнению, проект находится под угрозой. «Спустя четыре года Франция и Германия все еще спорят о том, как работать вместе. Проект может в конечном счете развалиться, что вынудит три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку», резюмировали в Reuters.
Главы министерств обороны Франции и Германии в феврале 2019 года подписали контракт по опытно-конструкторским работам над истребителем шестого поколения. Проект будет проходить под названием Future Combat Air System (FCAS), стоимость двухлетнего контракта варьируется от 65 до 74 млн евро. Новые самолеты должны стать заменой устаревшим французским истребителям четвертого поколения «Рафаль» и немецким «Еврофайтер Тайфун».
В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат»
Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
«Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.
Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.
Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.
Назван срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск»
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Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого «Новосибирск» должен завершить заводские ходовые испытания и пройти государственные», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что в ходе госиспытаний субмарина выполнит пуски ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ».
Таким образом, в 2021 году корабелы «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М «Казань» и первую серийную – «Новосибирск». На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.
В прошлый четверг в ОСК сообщили, что все замечания на вооруженной крылатыми ракетами головной атомной многоцелевой подлодке проекта 885М «Казань» устранены, корабль готов к передаче в боевой состав Военно-морского флота. Тем временем на «Севмаше» приступили к формированию корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М. Помимо головной атомной подлодки проекта 885М «Казань» и первой серийной – «Новосибирск» – на предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.
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Возможности России в космосе испугали США
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Возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у американской стороны, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.
Говоря о том, какое значение имеет использование космических систем для США, Реймонд отметил: «Противники понимают, как это важно, и развивают возможности с тем, чтобы лишить нас доступа». «Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем», – приводит слова командующего Космическими силами США ТАСС.
Он также заявил, что «и у Китая, и у России есть ряд лазерных установок различной мощности». По версии американского генерала, их предназначение заключается в следующем: «С Земли уничтожить, повредить или помешать нам использовать спутники».
Кроме того, он выступил с утверждением, что Китай и Россия располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. «У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем», – уточнил американский военачальник.
Он также озвучил версию, согласно которой российская сторона якобы применяла спутник, предназначенный «для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите». Как считает Реймонд, у Китая тоже имеется «спутник, у которого есть роботизированная рука» для воздействия на другие аппараты.
Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником». В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая.
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Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57
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Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.
По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран.
«Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет», – добавил Варанк.
Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам.
Боливия оценила роль России на фоне роста влияния США в Латинской Америке
Москва играет важную роль в Латинской Америке и поддерживает баланс, в то время как США пытается оказывать влияние в регионе, завил глава МИД Боливии Рохелио Майта.
«Россия играет важную роль. Она способна поддерживать необходимый баланс (в регионе), Латинская Америка находилась под определенным влиянием, что приводило к тому, что интеграционные процессы были ослаблены иностранными интересами», – передает РИА «Новости» слова главы боливийского МИДа.
Как подчеркнул Майта, поддержание баланса выражается в том, что Россия сдерживает чрезмерное влияние США в Латинской Америке.
В июле прошлого года президент Боливии Эво Моралес назвал противоречащими международному праву новые санкции в отношении России, которые на тот момент анонсировали США.
Госдеп США обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах
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Власти Соединенных Штатов намерены противостоять «дезинформации» относительно вакцин от коронавируса, которая, по мнению Вашингтона, распространяется рядом стран, в том числе и Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счете чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, поскольку они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения о вакцинах, в конечном счете это нанесет вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США
«Кроме того, мы пытаемся сделать так, чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации независимо от ее источника», – продолжил Блинкен. По его словам, у внешнеполитического ведомства США для этого есть ряд необходимых инструментов. «Однако нам нужна дополнительная поддержка, дополнительные ресурсы. Также, мне кажется, нам нужны тесные консультации с Конгрессом», – подытожил госсекретарь США.
В понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы якобы распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса, работая при этом под руководством российских разведывательных служб.
Кроме того, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках, ограничивая для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации.
Модульный пистолет Лебедева прошел госиспытания
Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разрабатываемый группой компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил государственные испытания, сообщили в пресс-службе Калашникова.
«В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
«Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом», – привели в пресс-службе слова замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками нацгвардии Алексея Беззубикова.
Госкомиссия утвердила результаты государственных испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардии, добавили в пресс-службе.
Предполагается, что интерес к новому пистолету проявят и другие силовые структуры. «Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», – процитировали в пресс-службе гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.
Напомним, в 2019 году Беззубиков рассказал, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова.
Германия призвала США вернуться к общему с ЕС подходу к санкцям
Общий подход Европы и США к использованию санкций означает противостояние России и Китаю «всюду, где они угрожают нашим безопасности, благосостоянию, правам человека и международному праву», – считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Как мы можем создать единые правила игры со все более проблемным, конфронтационным Китаем? Как нам быть со все более агрессивной и репрессивной Россией? Ответы на эти вопросы будут иметь центральное значения для будущего нашего альянса. Укрепление политической роли НАТО будет важным шагом, но что еще более важно – это приверженность общему подходу», – заявил Маас, сообщает РИА «Новости».
Он считает, что общий подход в вопросе санкций означает противостояние России и Китаю «всюду, где они угрожают нашим безопасности, благосостоянию, правам человека и международному праву». Какие именно «угрозы» со стороны России имеются ввиду, Маас не уточнил. По его словам, страны НАТО увеличили военные расходы за последние несколько лет и Германия не намерена останавливаться.
«Мы отвечаем на преследование Москвой и Пекином гражданского общества и нарушение ими международного права, и я надеюсь, что мы сможем вернуться к общему трансатлантическому подходу к прицельным санкциям, который разрушился в последние четыре года», – добавил Маас.
Он также отметил, что всем странам нужно сохранять диалог, например, в таких вопросах, как контроль над вооружениями, изменение климата. Маас также уточнил, что интересы ЕС и США не всегда будут совпадать.
Ранее Маас призвал укрепить контакты гражданских обществ России и Германии. В феврале он говорил, что Европейскому союзу необходимо искать пути для конструктивного диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. В то же время он отметил, что выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц России.
В Роскосмосе полет американского астронавта на «Союзе» назвали разовым
Полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском пилотируемом корабле «Союз МС-18», летящем на МКС, станет разовым событием, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
«Никаких разговоров об обмене мест нет, идут переговоры по перекрестным полетам, но это другая история. У нас просто образовалось свободное место, американская компания заключила с нами договор, покупая место на корабле «Союз». Это одноразовое событие», – сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
Он пояснил, что перекрестные полеты – «совсем другая история, никак не связана с полетом 9 апреля». «Но разговор о перекрестных полетах давно ведется в профессиональных кругах. Обе стороны согласны, что это будет полезно. Это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли. Это делается для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны», – сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.
Таким образом, при любых задержках на борту станции всегда будут представители обеих сторон. «Это целесообразно и с точки зрения надежности, и с точки зрения безопасности, но пока еще есть определенные юридические нюансы, которые нам надо разрешить и на нашей, и на американской стороне», – отметил он.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.
Запуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля, в состав экипажа также войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубов.
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