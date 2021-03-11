Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате

Писательница Гузель Яхина заявила, что ей не ясна суть обвинений в плагиате в ее новом романе «Эшелон на Самарканд», так как в романе «много правды, взятой из архивных документов и первоисточников», но существует также много других документов, и нет ничего удивительного в том, что другие авторы тоже пишут на эту тему.

Ранее историк Григорий Циденков написал в своем блоге, что новый роман Яхиной «состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями» публикаций из его блога на платформе Live Journal. Циденков добавил, что будет рад консультации специалистов в сфере авторских прав.

«Мне не ясна суть претензий. В романе «Эшелон на Самарканд» действительно много правды, и она почерпнута из первоисточников. Список этих первоисточников я привожу в конце романа, и каждый может с ними ознакомиться. Там не все, но главные источники. Я не вижу ничего удивительного в том, что другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях. Действительно, это было совершенно обычным делом – отправка эвакуационного эшелона или бедственное состояние детей в детских домах. Эти реалии тех лет, конечно же, черпаются из архивных документов, поэтому если другой автор публикует другие архивные документы на эту тему, они рассказывают об этих же событиях. Мы действительно, в общем-то, говорим об одном и том же», – передает РИА «Новости» слова Яхиной.

Она добавила, что после обвинений ознакомилась с публикациями Циденкова и «не нашла предмета для разговора».

«Многие специалисты-историки занимаются темой голода, и я читала их работы. Возможно, я встречала и работы Григория Циденкова, но я сейчас не могу это утверждать или отрицать. Я поняла, что он действительно занимается просветительской работой: публикует об этом материалы, рассказывает об этом. Но повторю, если мы говорим о заимствованиях, то здесь, конечно, я бы ожидала какого-то предметного разговора, а не просто огульного обвинения», – подчеркнула Яхина.