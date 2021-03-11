Мексиканские депутаты одобрили легализацию марихуаны

Палата депутатов Конгресса Мексики одобрила законопроект, разрешающий производство и употребление марихуаны в рекреационных целях. Это может сделать Мексику крупнейшим рынком легального каннабиса в мире.

В среду вечером мексиканские законодатели одобрили законопроект о легализации рекреационной марихуаны, что стало важной вехой для страны, которая находится в агонии борьбы с наркотиками и может стать крупнейшим в мире рынком каннабиса, пишет New York Times.

Голосование в палате депутатов Конгресса Мексики прошло более чем через два года после того, как Верховный суд страны признал неконституционным запрет на рекреационную марихуану и более чем через три года после легализации лекарственного каннабиса.

Законопроект еще ждет длительное обсуждение и возможные изменения, после чего он должен быть одобрен Сенатом и поступит на подпись президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, который также поддерживает легализацию марихуаны.

В случае подписания закона лица, достигшие 18 лет, смогут курить марихуану и, при наличии разрешения, выращивать небольшое количество каннабиса в домашних условиях. Закон также позволит производителям – от мелких фермеров до коммерческих фирм – получать лицензию на выращивание и продажу марихуаны.