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В Германии заявили о начале третьей волны коронавируса
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Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации, в стране началась третья волна пандемии коронавируса.
«Я глубоко озабочен», – сказал он, отметив, что несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации населения, гражданам по-прежнему крайне необходимо носить защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.
Главный эпидемиолог Германии назвал кампанию вакцинации соревнованием с мутирующим вирусом. В то же время, по его мнению, в конце тоннеля уже виден свет. По его словам, если не будет перебоев в поставках вакцин против COVID-19, то к осени 80% населения Германии будет обладать иммунитетом против коронавируса, передает Deutsche Welle.
«Когда это произойдет, можно будет снять все ограничения», – считает Вилер. В то же время он полагает, что прививку от коронавируса придется регулярно обновлять. Пока, правда, неясно, как часто это надо будет делать, признал он.
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 14 356 случаев. Это на 2444 случая больше, чем в четверг на прошлой неделе. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 532 947 инфицированных. За последние 24 часа скончался 321 пациент, общее число летальных исходов возросло до 72 810. Выздоровели более 2,25 млн человек.
Ранее американский биолог также заявил, что мутации коронавируса могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, в этом случае прививаться от вируса нужно будет ежегодно.
В институте Коха заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе
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В Европе в скором времени может начаться третья волна коронавирусной инфекции, заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.
«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 – прим. ВЗГЛЯД). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», – цитирует президента института РИА «Новости».
Вилер добавил, что государствам необходимо соблюдать ограничительные меры по максимуму, так как они помогают спасать тысячи жизней. «Мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться», – предупредил ученый.
Глава института отметил, что вакцинация показала свой эффект, поскольку в Германии среди пожилых сократилось число серьезных случаев заболевания. В случае, если не будет произведено достаточно вакцин, или в СМИ создадут имидж опасности прививки, то ситуация может выйти из-под контроля, добавил Вилер.
«Если внезапно вакцинация не будет проведена или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», – заключил ученый.
В феврале доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 уже завершилась, серьезного подъема заболеваемости не было, но не исключена новая волна коронавируса.
СМИ: Европейцам предлагают медицинские туры в Россию для вакцинации от COVID
Иностранным туристам предложили туры в Россию, в ходе которых они смогут привиться российской вакциной от коронавируса, сообщает итальянская газета La Nazione.
Так, по информации издания, за последнее время появилось несколько туристических агентств, которые готовы предложить путешественникам 20-дневные поездки в Россию. Отмечается, что за этот период туристы смогут пройти полную вакцинацию, а также посетить различные достопримечательности, сообщает телеканал «360».
Владелец туристического агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо рассказал La Nazione, что спрос на такие путешествия уже наблюдается и он связан с психологическим фактором. Фебо также добавил, что европейцы интересуются российской вакциной. «Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции – в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», – отметил он, уточнив, что перед запуском продаж таких туров агентства должны будут получить разрешения от властей Европы.
Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
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Выжившая при взрыве кислородной будки пенсионерка из Челябинска попала на страницы Vogue
Фотография 83-летней челябинской пенсионерки Лидии Тучковой, переболевшей коронавирусом, попала на страницы итальянской версии журнала Vogue.
Тучкова сумела не только победить коронавирус, но и выжить после взрыва кислородной будки в ГКБ №2, где располагался ковидный госпиталь, передает Ura.ru.
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После выздоровления 83-летняя челябинка попала на страницы журнала Vogue, посвященные творчеству фотографов со всего мира. Ее запечатлела с букетом тюльпанов челябинский фотограф Саша Саматова. Фото было приурочено к празднику 8 марта.
Напомним, взрыв в горбольнице №2 Челябинска, где находился ковидный госпиталь, произошел 31 октября.
В данный момент госпиталь отремонтирован, ему возвратили функционал поликлиники.
Вакцинировавшийся в России немец поделился ощущениями от «Спутника V»
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» – лучший вариант из всех существующих препаратов, сообщило немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку.
«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», – передает РИА «Новости» слова Хайлемана.
Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке.
Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться».
В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Вирусолог: От коронавируса придется прививаться регулярно
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Коронавирусная инфекция, скорее всего, никуда не уйдет из человеческой популяции. Но вирус не сильно мутирует и не надо будет каждый сезон разрабатывать вакцину от новых штаммов, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
Профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик полагает, что в будущем COVID-19 станет для мира сезонным заболеванием, подобным гриппу. Он подчеркнул, что возможно коронавирус будет постоянно мутировать, и человечеству придется регулярно разрабатывать против него вакцину.
«Не думаю, что каждый сезон нам придется разрабатывать новую вакцину от коронавируса. Мы уже больше года сталкиваемся с мутацией внутри этого вируса, но, тем не менее, вакцина, по крайней мере «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, эффективна против британского и других разных штаммов», – говорит Зуев.
Несмотря на то, что уже зафиксировано несколько тысяч мутационных событий в возбудителе коронавируса, он особо «не поменял своего лица», объясняет вирусолог. То есть он остался абсолютно таким же возбудителем, как и в самом начале – оказался подвергнут действию вакцины и так далее.
«Мутационные процессы – это одно, а способность вакцины действовать на возбудитель – другое. Первое – это событие, которое представляет большой интерес для молекулярных вирусологов. А что касается людей, которые должны защищаться от нападения этого вируса, то они могут быть спокойны, потому что вакцины, которые хорошо приготовлены, являются достаточно эффективными», – уверен Зуев.
При этом врач согласился, что, скорее всего, COVID-19 уже никуда не денется из человеческой популяции и встанет в ряд пневмотропных вирусов (ОРВИ, грипп и другие).
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила опасения, что и прививаться от коронавируса придется постоянно, подчеркнув, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.
«Да, я согласен, что и прививаться придется постоянно, как от гриппа. Лично я каждый год иду и прививаюсь против гриппа, хотя и проработал с ним в обнимку сорок лет. И, естественно, все те, кто регулярно прививаются, имеют неоспоримые преимущества. Это и коронавируса будет касаться. То есть люди уже защищены от данного возбудителя, и если все-таки штаммы как-то видоизменятся, человек все равно будет иметь некую защиту», – заключил вирусолог.
В начале марта президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
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Коронавирус сделал 2020 год самым смертоносным в истории США
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Прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов, сообщило американское издание Politico со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
По информации CDC, в 2020 году жертвами нового коронавируса стали около 400 тыс. американцев, что обеспечило 15-процентный рост общего количества смертей в США. Как уточнили в ведомстве, заражение коронавирусом стало третьей по частоте причиной смерти американцев в 2020 году, уступив место только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, передает ТАСС.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных американских властей, всего за время пандемии на территории США коронавирусом заразились более 29 млн человек, более 529 тыс. умерли.
Напомним, в феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Госдеп США обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах
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Власти Соединенных Штатов намерены противостоять «дезинформации» относительно вакцин от коронавируса, которая, по мнению Вашингтона, распространяется рядом стран, в том числе и Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счете чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, поскольку они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения о вакцинах, в конечном счете это нанесет вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США
«Кроме того, мы пытаемся сделать так, чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации независимо от ее источника», – продолжил Блинкен. По его словам, у внешнеполитического ведомства США для этого есть ряд необходимых инструментов. «Однако нам нужна дополнительная поддержка, дополнительные ресурсы. Также, мне кажется, нам нужны тесные консультации с Конгрессом», – подытожил госсекретарь США.
В понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы якобы распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса, работая при этом под руководством российских разведывательных служб.
Кроме того, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках, ограничивая для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации.
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга поставки «Спутник V»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также сторонами обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. «Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», – отмечается в сообщении.
Кроме того, как отметили в Кремле, затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.
Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Американский биолог допустил ежегодную вакцинацию от COVID-19
Мутации коронавируса могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, в этом случае прививаться от вируса нужно будет ежегодно, считает профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик.
«На разработку вакцины от гриппа уходит полгода. Модели предсказывают эволюцию вируса гриппа, и вакцины производятся до появления вариантов. Если прогнозы хорошие, то вакцины работают. Если нет – то последует тяжелый сезон гриппа. Именно так, скорее всего, будет вести себя COVID-19», – пишет биолог, передает «Интерфакс».
По его прогнозу, ученые будут тратить значительные усилия на то, чтобы предсказывать, какой штамм коронавируса придет в следующем году, затем будут модифицироваться вакцины, и людям будет нужно снова прививаться. С вирусом идет жесткая гонка на опережение: если не удастся быстро привить людей и подавить пандемию, новые штаммы могут добиться доминирующего положения и распространиться вплоть до того, что все вакцины потеряют эффективность.
Годзик отметил, что из новых штаммов особую тревогу вызывают южноафриканский и бразильский, которые из-за мутаций научились сопротивляться антителам, которые появляются после применения существующих вакцин.
Биолог подчеркнул, что вирусов SARS-CoV-2 много и они постоянно мутируют. «Один из способов понять это – представить, что этот вариант является главной ветвью дерева, у которого есть много меньших ветвей. Некоторые из них, более мелкие, могут расти быстрее других и приобретать большее значение. Этот динамический процесс трудно предсказать», – отмечает ученый.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно. Вице-премьер также отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.
Ученые вычислили смертность от британского штамма коронавируса
Британский штамм COVID-19 повышает риск летального исхода болезни в среднем на 64%, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal.
В группе из 54 тыс. 906 пациентов, инфицированных британским штаммом, скончались 227 пациентов, в выборке из того же числа пациентов, инфицированных другими вариантами, умерли 141 человек, сообщили исследователи, передает РИА «Новости».
«Увеличившееся отношение рисков между 1,32 и 2,04 по сравнению другими вариантами в процентном соотношении означает, что риск смерти увеличивается на 32-104%, с наиболее вероятным коэффициентом риска 1,64 (64%)», – добавили ученые.
В абсолютном выражении риск смерти увеличивается с 2,5 до 4,1 летального исхода на 1000 случаев, указали они. При этом исследователи отметили, что на эти результаты могла повлиять «ошибка выборки».
Ранее глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что британский штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него.
Названы сроки запуска производства вакцины «Спутник V» в Иране
Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет запущено в Иране до 21 марта, сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Исламской республики Киануша Джаханпура.
«Совместное производство вакцины «Спутник V» будет запущено до конца текущего года (согласно иранскому календарю, год заканчивается 20 или 21 марта – прим. ВЗГЛЯД.)», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Джаханпура, в течение не более чем двух месяцев после начала производства предполагается поставить препарат на рынок. «Таким образом, за 1400 год [по иранскому календарю] будет произведено и введено в эксплуатацию от 36 до 40 млн доз вакцины», – добавил представитель ведомства.
Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране.
Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Путин заявил, что россиян не будут удерживать от поездок за границу
Российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом», – цитирует главу государства РИА «Новости».
По его словам, во многих странах, где россияне обычно отдыхают, наблюдается непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде заявил, что власти страны намерены открыть границы для всех, включая россиян.
Ученые создали антиковидную маску для носа
Исследователи мексиканского Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни, сообщило правительство Мексики.
Как отмечается в пресс-релизе, изобретение «не предназначено для того, чтобы заменить маску, а должно усилить меры по защите здоровья в те моменты повседневной жизни, когда ее (маску) необходимо снимать: при приеме пищи, питье и консультациях стоматолога».
По словам координатора проекта Акоста Альтамирано, идея создания назальной маски Mask Eating возникла из-за необходимости в дополнительной защите, «особенно перед лицом более заразных вариантов SARS-CoV-2».
«Акоста Альтамирано отметил, что для создания маски – эффективного барьера для борьбы с заражением SARS-CoV-2 исследовательская группа учитывала размер частичек (менее 5 микрон) и проводила оценку различных материалов, пока не нашла оптимальный для изготовления, которое проводилось в соответствии со строгими стандартами качества», – сообщил источник РИА «Новости».
Сейчас исследователи ведут переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство назальных масок.
Ранее главврач московской горбольницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в эффективности ношения масок и перчаток во время пандемии коронавируса.
Ученые предположили связь распространения коронавируса и чумы свиней в Китае
Поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканкой чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах, к такому выводу пришли шотландские и китайские ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя (провинция Шэньси), выдержки их работы опубликованы в The Guardian.
По словам одного из авторов исследования Дэвида Робертсона из центра исследования вирусов при Университете Глазго, вызванный эпизоотией рост цен на свинину и изменил структуру китайского рынка продовольствия и привел к повышению спроса на мясо диких животных. «Если в пищевую цепочку человека попадает больше диких животных, будь то за счет охоты или приобретения отличающихся от привычных видов мяса на рынках, то растет и вероятность контакта [с вирусом]. Вы просто создаете для вируса больше возможностей попасть в человеческий организм», – передает слова исследователя РИА «Новости».
Авторы исследования отмечают, что численность свиней в Китае в связи с массовым забоем по причине инфекции сократилась на 40-60%. При том, что свинина является одним из самых популярных и доступных видов мяса в стране. Дефицит обострился из-за запрета на транспортировку животных. По мнению исследований, те районы Китая, в которых выращивается большинство свиней, и те, где свинина активнее всего потребляется, расположены далеко друг от друга.
В связи с этим, продолжают ученые, вырос спрос на мясо диких животных, также в неволе активно разводятся некоторых виды. Это привело к тому, что потенциально опасный товар стали поставлять по всей стране в охлажденном и замороженном виде. Исследователи полагают, что этот фактор мог привести к вспышке нового заболевания в Ухане. Однако отследить путь зараженного животного вдоль всей цепочки поставок в новой ситуации стало значительно сложнее.
Работа ученых пока опубликована в виде научной рукописи, размещенной авторами на открытой платформе. Исследователи предупреждают, что в странах Юго-Восточной Азии есть предпосылки повторения подобной ситуации. В ЮВА также распространяется африканская чума свиней при параллельном снижении доходов населения из-за пандемии.
Ранее Россельхознадзор спрогнозировал дальнейшее распространение африканской чумы свиней (АЧС) в мире.
Напомним, эксперты ВОЗ допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае до официального объявления о вспышке COVID-19 в декабря 2019 года. В Китае по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявили, что в дикой природе пока не выявлен коронавирус, который являлся бы прямым предшественником штамма SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.
Противники «Спутника V» опубликовали в Сети номер телефона премьера Словакии
Противники применения в Словакии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) выложили номер мобильного телефона премьер-министра страны Игора Матовича в соцсети Facebook, сообщает Словацкое радио.
Неизвестные сопроводили номер премьера оскорбительной надписью, указывавшей на отрицательное отношение к усилиям политика, направленным на обеспечение населения Словакии вакциной «Спутник V», передает ТАСС.
Администрация соцсети уже удалила этот пост.
Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Позже он пояснил, что это была шутка. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича.
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