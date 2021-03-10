Американский биолог допустил ежегодную вакцинацию от COVID-19

Мутации коронавируса могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, в этом случае прививаться от вируса нужно будет ежегодно, считает профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик.

«На разработку вакцины от гриппа уходит полгода. Модели предсказывают эволюцию вируса гриппа, и вакцины производятся до появления вариантов. Если прогнозы хорошие, то вакцины работают. Если нет – то последует тяжелый сезон гриппа. Именно так, скорее всего, будет вести себя COVID-19», – пишет биолог, передает «Интерфакс».

По его прогнозу, ученые будут тратить значительные усилия на то, чтобы предсказывать, какой штамм коронавируса придет в следующем году, затем будут модифицироваться вакцины, и людям будет нужно снова прививаться. С вирусом идет жесткая гонка на опережение: если не удастся быстро привить людей и подавить пандемию, новые штаммы могут добиться доминирующего положения и распространиться вплоть до того, что все вакцины потеряют эффективность.

Годзик отметил, что из новых штаммов особую тревогу вызывают южноафриканский и бразильский, которые из-за мутаций научились сопротивляться антителам, которые появляются после применения существующих вакцин.

Биолог подчеркнул, что вирусов SARS-CoV-2 много и они постоянно мутируют. «Один из способов понять это – представить, что этот вариант является главной ветвью дерева, у которого есть много меньших ветвей. Некоторые из них, более мелкие, могут расти быстрее других и приобретать большее значение. Этот динамический процесс трудно предсказать», – отмечает ученый.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно. Вице-премьер также отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.