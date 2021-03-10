ВЦИОМ изучил отношение россиян к масленичным ритуалам

Больше половины россиян (53%) соблюдают масленичные ритуалы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Среди обрядов и ритуалов масленичные празднования (блинная неделя, сжигание чучела) находятся на втором месте по популярности у россиян – их соблюдают 53% россиян, чаще в возрасте 45+ лет (58-59%)», – передает РИА «Новости» материалы опроса.

Из традиций и ритуалов, соблюдаемых россиянами, на первом месте по популярности находится украшение ели на Новый год и Рождество (67%), на третьем месте – посещение святых мест и лечение святой водой (40%).

По данным опроса, 83% россиян, соблюдающим какие-либо обряды, важно передать эти традиции своим детям и внукам. Чаще всего об этом заявляют люди 45-59 лет. 13% соблюдающих традиции ответили, что им это скорее неважно.

Половина россиян считает, что Масленица – это, скорее, этнокультурное событие. Почти четверть респондентов (23%) считают Масленицу языческим обрядом, а 13% считают ее обычным праздником.

Помимо обрядов празднования, россияне придерживаются разных суеверий: сидеть «на дорожку» (42%), смотреть в зеркала при возвращении за забытой вещью (41%), стучать по дереву (34%), плевать через левое плечо (26%), не выносить мусор из дома после заката (22%).

Больше четверти респондентов (29%) не верят в приметы. Свыше половины опрошенных (51%) полагают, что за последний год россияне стали меньше верить в приметы и суеверия. Чаще всего так считают россияне 18-24 лет (69%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 марта среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по выбору продуктов к Масленице.